Chine : efforts de sauvetage après une coulée de boue au Xizang
Une coulée de boue en chaîne, déclenchée par l'effondrement d'un glacier de haute altitude du côté népalais, a fait de nombreuses victimes et laissé de nombreuses personnes portées disparues dans un poste situé à la frontière sino-népalaise, dans la région autonome du Xizang, au Sud-Ouest de la Chine. Des secouristes ont immédiatement déployé des efforts tous azimuts pour atteindre le poste touché par la coulée de boue et rechercher les personnes portées disparues.
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|Les opérations de recherche et de sauvetage en cours dans la zone touchée par une coulée de boue dans le district de Gyirong, dans la région autonome du Xizang, le 29 août 2026.
Texte et photos : Xinhua/VNA/CVN