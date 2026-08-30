Chine : efforts de sauvetage après une coulée de boue au Xizang

Une coulée de boue en chaîne, déclenchée par l'effondrement d'un glacier de haute altitude du côté népalais, a fait de nombreuses victimes et laissé de nombreuses personnes portées disparues dans un poste situé à la frontière sino-népalaise, dans la région autonome du Xizang, au Sud-Ouest de la Chine. Des secouristes ont immédiatement déployé des efforts tous azimuts pour atteindre le poste touché par la coulée de boue et rechercher les personnes portées disparues.