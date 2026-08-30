France

Saison estivale "record" pour les baignades à Paris

Les sites de baignade parisiens dans la Seine, le canal Saint-Martin et le bassin de la Villette ont attiré plus de 180.000 visiteurs cet été, une fréquentation "record" alors que la capitale a traversé plusieurs canicules, selon un bilan communiqué samedi 29 août par la Ville de Paris.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Les trois sites gratuits dans la Seine (Bras Marie au cœur de Paris, Bercy dans le XIIe arrondissement et Grenelle dans le XVe, au pied de la tour Eiffel) ont accueilli 120.000 baigneurs en huit semaines, soit une augmentation de 20% par rapport à 2025, précise la Ville.

Ces zones aménagées avaient ouvert l'été dernier après un siècle d'interdiction de baignade dans fleuve, dans la foulée des JO-2024. La saison avait pâti en juillet 2025 des pluies estivales, qui avaient rendu l'eau impropre à la baignade, mais fait le plein en août.

Cet été, les sites du Bras Marie et de Bercy ont dû brièvement fermer par intermittence fin juillet à cause d'une pollution au fioul.

Quelque 63.000 personnes ont également plongé dans les sites aménagés des canaux parisiens: 51.000 baigneurs dans le bassin de la Villette (XIXe) et 12.000 dans le Canal Saint-Martin (Xe), dont 9.000 lors de son ouverture anticipée décidée par le maire PS Emmanuel Grégoire mi-juin, en période de canicule.

Des piscines extérieures estivales ouvertes dans quatre centres sportifs parisiens ont en outre accueilli 33.000 nageurs, portant à 216.000 le nombre total de baigneurs dans la capitale.

Un tiers des jours d'ouverture à la baignade correspondait à un épisode de canicule, souligne la mairie.

"Ces sites ont permis à un grand nombre de Parisiennes et de Parisiens de se rafraîchir lors d'un été que je sais avoir été particulièrement éprouvant en raison des vagues de chaleur", se félicite Emmanuel Grégoire, qui promet "d'aller plus loin" en 2027.

Un projet d'ouverture d'un nouveau site dans le bassin de l'Arsenal à Bastille est notamment à l'étude.

En dehors de Paris, cinq sites de baignade ont ouvert cet été dans la Marne, affluent de la Seine.

AFP/VNA/CVN