Trump décore les astronautes d'Artémis II

Trump a décoré vendredi 28 août les astronautes d'Artémis II ayant fait le tour de la Lune en avril et battu à l'occasion le record de distance établi par leurs prédécesseurs d'Apollo.

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Photo : AFP/VNA/CVN

"Nous sommes fiers de décerner aujourd'hui la Médaille d'honneur spatiale du Congrès (Congressional Space Medal of Honor) à l'extraordinaire équipage d'Artemis II", a déclaré le président américain lors d'une cérémonie au Centre Spatial Johnson de la Nasa à Houston.

"C'est une distinction très rare. Elle est destinée à des personnes courageuses et brillantes, et est décernée aux astronautes qui se sont distingués par des services exceptionnels rendus à la nation et à l'humanité tout entière", a insisté le républicain, entouré sur l'estrade par des dizaines d'astronautes vêtus de leurs traditionnelles combinaisons bleues.

Les trois Américains Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch et le Canadien Jeremy Hansen ont été les premiers êtres humains à s'aventurer jusqu'à la Lune depuis 1972.

Au cours de leur périple, qui a été suivi à travers le monde, ils ont battu un record historique de distance, en s'éloignant à plus de 406.000 km de la Terre.

Cette mission lunaire est également entrée dans l'histoire comme la première à compter une femme, un astronaute noir et un non-Américain.

La mission Artémis II était pensée comme un vol test de la nouvelle fusée lunaire de la Nasa et de son vaisseau Orion.

Les États-Unis ambitionnent avec leur programme Artémis d'établir une base au sol de l'astre et de préparer de futures missions vers Mars.

Le retour des Américains sur la surface lunaire, est lui aujourd'hui prévu pour la 4e mission du programme Artémis en 2028.

"Les astronautes américains retourneront sur la surface lunaire avant la fin de mon mandat", a répété vendredi 28 août Donald Trump.

AFP/VNA/CVN