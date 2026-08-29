Les sécheresses et les vagues de chaleur accentuent la pression sur les forêts et la nature urbaine

Dans l'Union européenne (UE) et au Royaume-Uni, la moitié des terres sont actuellement touchées par la sécheresse, le déficit de précipitations critique compromettant gravement l'humidité des sols et la santé des forêts, a déclaré vendredi 28 août la Commission économique des Nations unies pour l'Europe (CEE - ONU).

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Les sécheresses sévères et les températures estivales record qui touchent les États membres de la CEE-ONU, et plus particulièrement l'Europe et l'Amérique du Nord, accentuent la pression sur les écosystèmes forestiers, a noté la CEE-ONU dans un communiqué.

"La combinaison de crises telles que la sécheresse persistante, le stress thermique, le risque d'incendies de forêt et des perturbations secondaires comme les infestations massives de scolytes et l'activité des maladies phytopathogènes entraîne un dépérissement forestier sans précédent dans toute la région", a alerté la CEE - ONU.

En Europe occidentale et centrale, les déficits pluviométriques historiques, certaines régions connaissant leurs déficits annuels de précipitations les plus longs et les plus persistants depuis plus de six décennies, ont provoqué une défoliation généralisée des houppiers et des dommages à la canopée.

Parallèlement, les populations d'arbres en milieu urbain dans l'ensemble de la région souffrent des effets des îlots de chaleur urbains extrêmes et de la pénurie d'eau, ce qui menace les capacités des municipalités à faire face aux effets du changement climatique, ainsi que la qualité de l'air et le bien-être des populations, ajoute le communiqué.

Xinhua/VNA/CVN