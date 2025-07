États-Unis ‑ Vietnam : exposition et restitution pour les 30 ans de relations

Photo : VNA/CVN

Cet événement, qui s'accompagne de la restitution de plus de 200 dossiers et d'archives de guerre à des familles de martyrs et d'anciens combattants, est organisé en honneur du 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (12 juillet 1995-2025) et de la 78e Journée des invalides de guerre et des morts pour la Patrie (27 juillet 1947-2025).

Organisée conjointement par le Centre national des archives N°3 et le Centre du Vietnam de l'Université Texas Tech (États-Unis), avec plusieurs partenaires vietnamiens, l'exposition met en lumière les jalons importants, les efforts de coopération dans les domaines politique, économique ou encore culturel, scientifique, etc.

Pour la première fois, des documents historiques majeurs sont présentés au public, notamment les textes relatifs au processus de normalisation des relations diplomatiques, la déclaration du président Bill Clinton sur la normalisation des relations avec le Vietnam faite à la Maison-Blanche le 11 juillet 1995, ou encore la déclaration du Premier ministre Vo Van Kiêt en réponse à cette décision le 12 juillet 1995.

En outre, l'exposition présente également certains objets et dossiers de guerre qui ont été restitués pour la première fois aux vétérans et aux proches des familles des Morts pour la Patrie.

À cette occasion, l'ambassade des États-Unis au Vietnam a offert 30 photos, symbolisant les années d'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et les États-Unis.

Photo : Chu Thanh Vân/VNA/CVN

Parallèlement, le Centre du Vietnam de l'Université Texas Tech a remis au Centre national des archives N°3 plus de 200 dossiers et données relatifs aux preuves de guerre, afin qu'ils soient conservés, gérés et progressivement restitués aux familles concernées.

Le vice-ministre vietnamien de l'Intérieur, Cao Huy, a salué un moment profondément émouvant et humain, soulignant qu'il s'agissait non seulement de regarder le passé, mais aussi de consolider une coopération bilatérale plus forte que jamais.

L'ambassadeur des États-Unis au Vietnam, Marc E. Knapper, a déclaré qu'à partir des "cicatrices" de la guerre, les deux pays ont su surmonter le passé pour construire un avenir basé sur la confiance. Il a souligné que les photos exposées n'étaient pas de simples images historiques, mais de puissants récits de liens humains, de partage et de réconciliation. Il y voit une occasion de "réaffirmer notre engagement à renforcer encore davantage nos relations à l'avenir".

En recevant les dossiers, la directrice du Centre national des archives N°3, Trân Viêt Hoa, s'est engagée à poursuivre la collaboration avec les organes et organisations concernés afin de retrouver les familles de martyrs et de leur restituer les documents.

VNA/CVN