Vatican

Plus importante restauration de la fresque du Jugement dernier

La célèbre fresque du Jugement dernier de Michel-Ange, dans la chapelle Sixtine, bénéficie de sa plus importante restauration depuis plus de trente ans afin d’éliminer un léger dépôt blanchâtre laissé par la transpiration des visiteurs.

>> Une nuit dans les musées du Vatican guidée par le gardien aux 2.797 clés

>> La basilique Saint-Pierre de Rome mise à nu par l'IA

Photo : AFP/VNA/CVN

La restauration de ce chef-d'œuvre du XVIe siècle vise à éliminer une couche blanchâtre qui s'est formée à sa surface, atténuant les contrastes de couleurs.

Les visiteurs pourront toujours accéder à la chapelle Sixtine pendant la restauration, mais la fresque sera masquée par un grand échafaudage recouvert d'une reproduction de l'œuvre de près de 14 m de haut.

"Le nettoyage permettra d'éliminer la fine pellicule, invisible à l'oeil nu, et de redonner toute leur splendeur aux couleurs de Michel-Ange", indique un communiqué du Vatican.

La directrice des Musées du Vatican, Barbara Jatta, a décrit le voile retiré comme "un peu comme une cataracte", lors d’une visite de presse du chantier, qui doit s’achever avant Pâques.

Selon les restaurateurs, la substance en question est du lactate de calcium. La fresque sera tamponnée par des pinceaux avec de l'eau déionisée à travers une double couche de papier japonais afin de l'éliminer.

"La transpiration a augmenté ces dernières années à cause du changement climatique. Avec la transpiration, nous produisons de l’acide lactique... qui se transforme en lactate de calcium", a expliqué Fabio Morresi, responsable de la recherche scientifique aux Musées du Vatican, devant les journalistes.

"L'eau permet la dissolution complète des dépôts et des substances étrangères, faisant ainsi ressortir la couche de peinture d'origine", a assuré Paolo Violini, restaurateur en chef au Vatican, cité dans le communiqué.

Photo : AFP/VNA/CVN

Le Jugement dernier, réalisé entre 1536 et 1541, est la pièce maîtresse de la chapelle Sixtine.

La légende dit que le pape Paul III aurait été tellement impressionné par cette œuvre qu'il se serait mis à genoux et aurait demandé pardon lorsqu'il a vu la fresque pour la première fois.

Elle couvre une superficie de 180 mètres carrés et compte 391 personnages.

Les nombreux personnages nus ou semi-nus représentés dans le tableau ont provoqué un scandale et beaucoup ont été recouverts de tissus peints après la mort de Michel-Ange, en 1564.

Certains de ces tissus ont été retirés en 1994 lors de la dernière restauration majeure. La restauration actuelle est parrainée par des mécènes américains.

La chapelle Sixtine fait l'objet d'une restauration par sections dans le cadre d'une rénovation majeure commencée en 2010.

Les restaurateurs travaillent généralement pendant les soirées de janvier et février chaque année afin que la chapelle puisse rester ouverte aux visiteurs.

Le projet actuel est financé par des donateurs américains.

AFP/VNA/CVN