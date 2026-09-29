Ligue des nations : l'Espagne ramène sa coupe à la maison

Après le choc, place à la fête ? Sortie victorieuse d’un duel spectaculaire à Wembley face à l’Angleterre (3-2), l’Espagne a rendez-vous avec son public mardi à Séville pour fêter son titre de championne du monde, deux mois après, face à la Croatie de l’éternel Luka Modric.

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Photo : AFP/VNA/CVN

C'est à Séville, au stade Ramon Sanchez-Pizjuan, que les hommes de Luis De la Fuente, presque au complet, présenteront leur trophée suprême et rejoueront devant leurs supporters pour la première fois depuis leur deuxième sacre mondial, cet été aux États-Unis.

Dans les rues de Madrid dès le lendemain, ou lors de cérémonies individuelles dans leurs régions d'origine, et sur les pelouses de Liga, certains des héros espagnols avaient déjà pu fêter cette deuxième étoile, mais jamais à l'unisson, dans l'un de leurs stades.

Ils en auront enfin l'occasion, mardi, pour cette deuxième journée de Ligue des nations, avec un adversaire qu'ils croisent souvent : la Croatie de l'éternel Luka Modric, buteur samedi lors de la victoire contre la République tchèque (2-1) pour sa 203e sélection, à 41 ans.

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Malmenés à Wembley par l'Angleterre de Thomas Tuchel, les joueurs de la Roja, ont prouvé, comme l'annonçait leur sélectionneur, qu'ils avaient encore soif de victoires (3-2). Ils abordent cette deuxième rencontre avec le même appétit, et l'objectif d'étirer un peu plus leur impressionnante série d'invincibilité en compétition officielle (39 matches).

"Une famille"

"Il faut valoriser ce qu'est en train de réaliser cette génération de footballeurs. Ils ne cherchent qu'à s'améliorer sans cesse. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Ce que nous sommes en train de faire est très difficile. Contre la Croatie, nous aborderons ce match comme s'il s'agissait du dernier", a annoncé De la Fuente après le succès contre les Three Lions.

Une méthode Coué qui peut sembler excessive, mais qui porte ses fruits : depuis l'arrivée de l'ex-défenseur de 65 ans, prolongé la semaine dernière jusqu'en 2032, l'Espagne a remporté la Ligue des nations (2023), l'Euro (2024) et la Coupe du monde (2026) et n'a perdu qu'un seul match officiel, en finale de la Ligue des nations aux tirs au but face au Portugal (2025).

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"Nous avons des joueurs qui s’intègrent rapidement. Un groupe qui va au-delà du simple aspect professionnel. Nous avons une relation humaine, de famille, qui nous incite à progresser et à nous dépasser davantage", affirme le coach espagnol.

"Il est très difficile de nous battre, car nous attaquons et défendons ensemble, en tant qu'équipe. Nous allons continuer à travailler, tout en profitant de ce parcours", a ajouté le milieu offensif de l'Atlético Madrid Alex Baena.

Sérieusement bousculée face à l'Angleterre, voire privée du ballon à plusieurs moments de la rencontre, la Roja peut s'attendre, sur le papier, à une soirée plus tranquille contre la Croatie, qui n'est plus ce qu'elle était il y a encore quelques années : vice-championne du monde en 2018 et troisième en 2022.

Le prodige du FC Barcelone Lamine Yamal, décisif à Wembley et de retour à son meilleur niveau en ce début de saison, sera, comme souvent, chargé d'assurer le spectacle, tandis que son nouveau coéquipier Rodri tentera de contenir la magie de Modric, encore capable de venir gâcher la fête espagnole, du haut de ses 41 ans.

AFP/VNA/CVN











