Éthiopie : plus de 50.000 déplacés par des combats dans le Nord (ONU)

"Le nombre de personnes déplacées par les affrontements armés dans la ville d'Alamata et les woredas (subdivision administrative) de Raya Alamata, Zata et Ofla depuis les 13 et 14 avril a atteint plus de 50.000", a déclaré l'agence humanitaire de l'ONU (Ocha) dans un rapport publié lundi soir 22 avril, citant les autorités locales. Environ 42.000 d'entre eux ont fui vers le Sud, notamment autour de la ville de Kobo, et 8.300 vers la localité de Sekota au Nord, détaille l'Ocha, en soulignant que la majorité des personnes déplacées sont "des femmes, des enfants, des jeunes et des personnes âgées". Alamata et les districts voisins se situent dans la zone de Raya, contestée entre les régions du Tigré et de l'Amhara, où des affrontements entre des combattants de ces deux groupes ethniques ont éclaté il y a une dizaine de jours.

APS/VNA/CVN