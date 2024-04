Le président lao effectue une visite d'État au Cambodge

À l'invitation du roi du Cambodge, Norodom Sihamoni, cette visite vise à renforcer l'amitié de longue date, la solidarité traditionnelle, le partenariat stratégique durable et global entre les deux pays, a rapporté mardi 23 avril la Radio nationale lao. Thongloun Sisoulith devrait échanger des points de vue avec les dirigeants cambodgiens sur le renforcement de la coopération bilatérale et sur les affaires régionales et internationales d'intérêt commun. Cette visite d'État devrait constituer une étape importante pour renforcer les relations de bon voisinage, les liens fraternels et la solidarité, ainsi que le partenariat stratégique durable et global pour la prospérité commune des deux nations.

