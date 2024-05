Le Vietnam partage ses expériences concernant l’emploi informel

L'ambassadeur Dang Hoàng Giang a estimé que l’emploi informel apportait une contribution significative au développement économique de nombreux pays de la région Asie-Pacifique.

Au Vietnam, près de 65% de la main-d'œuvre travaille dans le secteur informel, c'est pourquoi le pays a mis en œuvre de nombreuses politiques pour garantir les droits et intérêts légitimes des individus et des entreprises concernés, en particulier l'économie des ménages, contribuant à préserver la cohésion sociale et culturelle et à promouvoir la production durable, a dit l’ambassadeur Dang Hoàng Giang.

Le diplomate a également partagé des expériences du Vietnam en matière de perfectionnement du cadre juridique, d'encouragement des ménages commerçants à se soutenir à travers des modèles appropriés tels que des coopératives, et d'assurance d’une gestion stricte et d'un soutien opportun des autorités locales aux particuliers, aux petites et moyennes entreprises et aux ménages commerçants.

Lors du dialogue, les représentants du PNUD et des pays participants ont évalué les tendances liées à l’emploi informel en Asie-Pacifique et partagé les bonnes pratiques et les enseignements tirés de la mise en œuvre de politiques et mesures de soutien, aidant les personnes et entreprises concernées à continuer d'apporter leur part au développement économique.

