Le Premier ministre souligne le rôle important des sciences et des technologies

Dans la matinée du 15 mai, à Hanoï, le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté à la cérémonie marquant la Journée vietnamienne des sciences et des technologies (18 mai) et le 65 e anniversaire de la création du ministère des Sciences et des Technologies (18 mai).

Dans le cadre de cet événement, le Premier ministre Pham Minh Chinh a décerné le prix Ta Quang Buu à ses lauréats qui sont des scientifiques auteurs d'ouvrages exceptionnels.

Dans son discours prononcé à cette occasion, le chef du gouvernement a déclaré qu’avec de nombreuses préconisations et politiques favorables lancées par le Parti et l'État, le pays avait connu d'importantes réalisations scientifiques et technologiques.

Il a également souligné que, comme tout autre secteur, les sciences et les technologies devaient contribuer au développement et à la défense de la Patrie et à l'amélioration de la vie matérielle et culturelle du peuple.

Quant à la Journée vietnamienne des sciences et technologies, Pham Minh Chinh a estimé que depuis sa première édition en 2014, elle était devenue un festival pour les scientifiques et les employés de ce secteur, notamment avec la remise du prix scientifique nommé en l'honneur du regretté Professeur Ta Quang Buu, l'une des personnes ayant jeté les bases de l’édification et du développement des sciences fondamentales au Vietnam.

Le Premier ministre a ensuite salué les efforts, les réalisations et les contributions du secteur des sciences et des technologies au pays, souhaitant que chacun fasse davantage d'efforts pour que les sciences, les technologies et l'innovation contribuent au développement rapide et durable du pays.

Moteur du développement

Soulignant que le développement et l'application des sciences et des technologies constituaient l'un des moteurs les plus importants du développement socio-économique et de la défense de la Patrie, Pham Minh Chinh a insisté sur la nécessité de donner la priorité aux ressources destinées au développement scientifique et technologique.

Le Premier ministre a appelé les organes compétents de tous niveau et les entreprises à continuer à travailler pour améliorer les institutions de développement scientifique et technologique. Il a également insisté sur la nécessité d’accroître l'attrait et la diversification des ressources pour les sciences, les technologies et l'innovation, de développer fortement les ressources humaines pour ce secteur. Il est en outre important de proposer et mettre en œuvre des politiques favorables.

Pour les entreprises, il les a appelées à considérer les recherches, le développement, l'application des sciences et des technologies et l'innovation comme l'un des facteurs importants pour améliorer la productivité, la performance, la compétitivité et le développement…

Enfin, le Premier ministre s’est déclaré convaincu que les scientifiques contribueraient de plus en plus au développement national pour édifier un Vietnam de plus en plus puissant et prospère.

VNA/CVN