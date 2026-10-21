Indonésie

Environ 460 personnes évacuées après un incendie sur un ferry

Les 460 personnes à bord d'un ferry transportant des passagers ont été évacuées saines et sauves suite à l'incendie qui s'est déclaré à bord de ce navire mardi 20 octobre, a rapporté le service de secours et de recherche Banten mardi soir, ajoutant que 11 passagers avaient besoin de soins médicaux.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Le ferry, baptisé KMP Batu Mandi, transportait 420 passagers et 40 membres d'équipage lorsqu'un incendie s'est déclaré aux alentours de 16h15 heure locale près du port de Merak dans la province de Banten, selon les responsables.

Des équipes de secouristes ont été déployées sur place immédiatement, et tous les passagers et membres d'équipage avaient été évacués à 18h30. Ils ont été transférés sur un autre ferry et amenés au port de Merak pour une évaluation complémentaire, tandis que 11 personnes ont été amenées vers un hôpital local voisin, à Cilegon, pour y être soignés.

Au total 18 navires et unités de soutien, dont des navires de secouristes, des remorqueurs, des navires de patrouille et des bateaux de pêche ont été mobilisés pour ces opérations d'évacuation et de lutte contre l'incendie.

Selon le service, les efforts d'évacuation et de lutte contre l'incendie avaient été achevés à 21h25, mais le personnel de secours restait mobilisé pour surveiller la situation.

La cause de cet incendie n'est pas connue dans l'immédiat.

Le port de Merak est un point important du transit de ferries entre les îles de Java et de Sumatra par le détroit de Sunda, qui est l'une des voies de navigation les plus empruntées d'Indonésie.

Xinhua/VNA/CVN