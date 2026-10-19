Il y a 200 ans, l'épopée de la première girafe en France

Le 23 octobre 1826, un navire débarque à Marseille avec à son bord une girafe, la première à poser ses sabots en France, dont le périple à pied jusqu'à Paris déclenche l'enthousiasme, comme le raconte un livre à paraître mercredi 14 octobre.

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Photo : AFP/VNA/CVN

"C'est une histoire incroyable", résume Agnita de Ranitz, l'autrice de "Zarafa, le légendaire périple de la première girafe en France", publié par Actes Sud.

"Car les Français de l'époque, qui n'avaient jamais vu de girafe, découvrent un animal très étrange qui les effraie et les fascine à la fois", indique-t-elle à l'AFP.

L'animal est un cadeau diplomatique que le pacha d'Égypte, Méhémet Ali, offre au roi de France, Charles X, en signe de bonne entente entre les deux peuples.

Née dans l'actuel Soudan, la girafe, de l'espèce "Giraffa camelopardalis", embarque au Caire sur un navire qui arrive le 23 octobre 1826 à Marseille, où elle passe l'hiver pour s'adapter au climat européen.

Le 20 mai 1827, elle entame le périple de plus de 800 km jusqu'à Paris qu'elle va effectuer à pied, accompagnée notamment par un bédouin et son assistant, ainsi que par le naturaliste Étienne Geoffroy Saint-Hilaire, envoyé par le roi.

"C’est incroyable, on dirait que la moitié de la population marseillaise est descendue dans la rue. Tout le monde s’est levé tôt. Ils crient et applaudissent", relate ce dernier, l'un des personnages centraux de "Zarafa", qui raconte l'aventure sous forme romancée.

Agnita de Ranitz, une Néerlandaise qui vit en France depuis 40 ans, s'est basée sur les nombreux articles de presse, récits et illustrations consacrés à la girafe, que les journalistes présentent comme un mélange de cheval, de chameau et de léopard.

En ce début de XIXe siècle, "les Français sont fascinés par tout ce qui vient d'ailleurs, des pays lointains et exotiques", souligne l'autrice.

À Lyon, 30.000 personnes saluent le passage de "la gentille géante", qui semble "heureuse de toutes ces curiosités", écrit-elle.

Après 42 jours de marche, le cortège arrive à Paris le 30 juin 1827 dans "l'effervescence". La girafe attire 600.000 curieux en quelques semaines, selon les estimations de l'époque, et est présentée en grande pompe à Charles X.

Une véritable "girafomania" se développe : gravures, vaisselles, coiffures et bijoux, mais aussi caricatures politiques portraiturant le roi en girafe.

Zarafa a vécu tranquillement au Jardin des plantes jusqu'à l'âge avancé de 21 ans, victime de la tuberculose bovine le 12 janvier 1845.

Elle est immortalisée par une sculpture sur la Canebière à Marseille, tandis que sa dépouille naturalisée est exposée au musée d'histoire naturelle de La Rochelle.

AFP/VNA/CVN