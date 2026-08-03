Incendie sur un ferry en Indonésie : 5 morts, 41 disparus, 225 survivants

Cinq personnes ont été retrouvées mortes et 41 sont portées disparues après l'incendie d'un ferry transportant 271 personnes en Indonésie, ont annoncé dimanche 2 août les autorités chargées des opérations de recherche et de secours.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Le ferry reliait Surabaya, deuxième ville d'Indonésie située dans la province de Java oriental, à Makassar, dans la province de Sulawesi du Sud, lorsque le capitaine a signalé à la compagnie que le navire avait pris feu, selon l'Agence nationale de recherche et de secours (Basarnas). Il n'est plus joignable depuis.

Dans le dernier point situation dans l'après-midi, l'agence des secours de Surabaya a précisé que 225 personnes avaient été sauvées, 5 décédées et 41 disparues.

Des vidéos sur les réseaux sociaux montrent des dizaines de passagers avec des gilets de sauvetage sur le pont du ferry, une épaisse fumée noire s'échappant du bateau, des images que l'AFP n'a pas été en mesure de vérifier.

"Selon les premiers éléments qui nous parviennent, les passagers sont en attente d'être évacués sur des bateaux dans les environs", a indiqué dans un communiqué Muhammad Masyhud, un haut responsable au ministère des Transports.

"La sécurité des passagers et de l'équipage est notre priorité absolue. Nous nous coordonnons avec les différentes parties pour assurer que la procédure d'évacuation ait lieu rapidement, en toute sécurité et efficacité".

Selon l'agence nationale de recherche et de secours Basarnas, plusieurs passagers ont sauté dans l'eau et ont été évacués par bateau vers une destination proche. Quatre autres bateaux étaient en attente près du ferry, dans l'impossibilité d'approcher car il transporte des matériaux inflammables.

Une grande équipe de secours se rend sur le site mais est à six heures de trajet de Surabaya, a ajouté l'agence.

Le 15 juillet, un ferry transportant 76 personnes a sombré près de la petite île de Selayar, au sud de l'île tropicale de Sulawesi, faisant au moins quatre morts et quatorze disparus. Sept passagers ont survécu en s'accrochant à des moyens de flottaison de fortune, dont deux ont été repêchés sur une île déserte.

Trois touristes espagnols avaient trouvé la mort fin décembre lorsque leur bateau a coulé au large du pays.

AFP/VNA/CVN