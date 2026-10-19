RD Congo/Ebola : 9.455 cas confirmés, dont 4.561 décès

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|Des agents de santé procèdent à la désinfection dans un centre de traitement d’Ebola à Bunia, en RDC.
|Photo : AFP/VNA/CVN
À ce jour, "9.455 cas confirmés ont été enregistrés, dont 2.530 guéris et 4.561 décès, 925 patients sont en isolement ou hospitalisés et le suivi des contacts atteint 80 %", a indiqué le ministère congolais de la Communication et des Médias, dans un communiqué.
"L'épidémie d'Ebola touche 8 provinces et 66 zones de santé", a-t-il ajouté, précisant qu'"aucune nouvelle zone de santé n'a été affectée au cours des dernières 24 heures", tandis que, "huit patients ont été déclarés guéris durant la journée".
APS/VNA/CVN