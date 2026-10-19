RD Congo/Ebola : 9.455 cas confirmés, dont 4.561 décès

Le nombre de cas confirmés d'Ebola en République démocratique du Congo (RDC) est passé à 9.455, dont 4.561 décès, selon les derniers chiffres publiés lundi 19 octobre par les autorités sanitaires du pays.

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Photo : AFP/VNA/CVN

À ce jour, "9.455 cas confirmés ont été enregistrés, dont 2.530 guéris et 4.561 décès, 925 patients sont en isolement ou hospitalisés et le suivi des contacts atteint 80 %", a indiqué le ministère congolais de la Communication et des Médias, dans un communiqué.

"L'épidémie d'Ebola touche 8 provinces et 66 zones de santé", a-t-il ajouté, précisant qu'"aucune nouvelle zone de santé n'a été affectée au cours des dernières 24 heures", tandis que, "huit patients ont été déclarés guéris durant la journée".

APS/VNA/CVN