Plusieurs villes françaises annoncent des couvre-feux

Plusieurs villes françaises y compris Paris ont instauré un couvre-feu dans la nuit de lundi 19 octobre à mardi 20 octobre, à la suite de violences survenus lors des manifestations du week-end dernier, ont rapporté les médias français.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

À Paris, un couvre-feu est imposé de 23h00 lundi 19 octobre à 06h00 mardi 20 octobre autour de la place de la République et dans les rues bordant le quartier des Halles, a rapporté la chaîne de télévision française BFMTV, citant la préfecture de police.

À Lyon, les autorités locales ont décidé d'imposer un couvre-feu de 21h00 lundi 19 octobre à 06h00 mardi 20 octobre dans une partie de la Presqu'île de Lyon, un quartier du centre-ville, a rapporté BFMTV.

Le préfet du département du Nord a imposé un couvre-feu dans certains quartiers de Lille, Wattignies, Douai et Denain de 20h00 à 06h00 pour lundi 19 octobre et mardi 20 octobre, a rapporté BFMTV citant Matignon. Cette décision a été prise avec l'accord de tous les maires concernés.

À Nice, ville côtière du Sud-Est de la France, le maire Eric Ciotti a annoncé sur la plateforme de réseaux sociaux X qu'un couvre-feu pour les mineurs entrerait en vigueur lundi 19 octobre à 21h00 jusqu'à 00 mardi 20 octobre.

Près d'un mois après le début du mouvement lycéen, au moins 550.000 personnes sont descendues dans la rue à travers les villes françaises samedi dernier pour manifester contre "la vie chère".

Xinhua/VNA/CVN