L’UNESCO adopte à l’unanimité deux résolutions en faveur de la Palestine

Le Conseil exécutif de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) a adopté à l’unanimité, lors de sa 225 e session, deux résolutions en faveur de la Palestine occupée, a rapporté lundi 19 octobre l'agence de presse Wafa.

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La première résolution porte sur les répercussions de la situation actuelle dans la bande de Gaza en particulier et en Palestine en général sur l’ensemble des domaines de compétence de l’UNESCO, notamment l’éducation, les sciences, la culture, la communication et l’information.

La seconde concerne le soutien à la continuité des activités éducatives menées par l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) dans le territoire palestinien occupé.

Le représentant permanent de l’État de Palestine auprès de l’UNESCO, Adel Attiya, a salué l’adoption à l’unanimité des deux résolutions, exprimant la reconnaissance de son pays pour les efforts déployés par les États membres et le secrétariat de l’organisation.

Par ailleurs, l'ambassadeur a souligné les conséquences du génocide sioniste sans précédent perpétré par la puissance occupante contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza, affirmant que ce territoire avait été ciblé par 200 millions de kilogrammes de bombes.

Dans son intervention devant le Conseil exécutif de l’organisation, Adel Attiya a dénoncé l’atrocité des crimes sionistes commis contre les enfants et le système éducatif.

Il a notamment évoqué le drame d’Alaa Al-Qatrawi, une mère présente à la session du Conseil exécutif, dont les quatre enfants, tous âgés de moins de huit ans, sont tombés en martyrs dans les agressions sionistes dans leur domicile à Khan Younès.

Il a également évoqué l’assassinat de l’écolière Misk Al-Dalou, âgée de sept ans, tuée par un tireur d’élite sioniste alors qu’elle se trouvait à son pupitre dans une tente-école à Gaza.

L’ambassadeur a enfin mis en garde contre les dangers liés au ciblage de l’UNRWA, affirmant que la destruction de ses services constituait une guerre directe menée par la puissance occupante contre l’éducation et les institutions internationales opérant en Palestine, dans le but de priver les réfugiés palestiniens de leur principal moyen de subsistance.

APS/VNA/CVN