La députée australienne victime d'une attaque a perdu une jambe, selon des médias locaux

Percutée volontairement par une voiture devant sa permanence électorale, la députée australienne Helen Haines a perdu une jambe, ont annoncé des médias locaux mardi 20 octobre, dans un pays où les menaces visant les parlementaires se multiplient.

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Photo : AFP/VNA/CVN

L'élue indépendante de 65 ans, connue pour ses combats contre la corruption et le changement climatique, a été heurtée par un SUV lundi après-midi à Wangaratta, à un peu plus de 200 kilomètres de Melbourne (Sud-Est), a déclaré le Premier ministre Anthony Albanese.

"La députée a été opérée mais demeure dans un état critique", a indiqué mardi 20 octobre le dirigeant à l'émission matinale australienne Sunrise. D'après le média public ABC et le Sydney Morning Herald, la parlementaire a perdu une jambe.

"Ce n'était pas un accident. Il s'agit d'un acte délibéré", avait déclaré la veille le Premier ministre à ABC. "Elle était en train de sortir des affaires du coffre de sa voiture", a-t-il poursuivi.

L'assaillant a fait demi-tour pour revenir vers elle après l'avoir dépassée.

Des témoins ont déclaré à ABC avoir entendu un bruit sourd et vu une femme coincée entre deux voitures.

Le conducteur du véhicule en cause, un homme de 43 ans, a été maîtrisé par un passant, Ricky Jefferies, salué comme un héros, avant d'être arrêté par la police, a expliqué Ashley Mason, un officier de la police de l'État de Victoria.

Il a été maîtrisé par un barbier, Ricky Jefferies, salué comme un "héros".

Un couteau a été trouvé dans sa voiture, selon la police. D'après un média local, le suspect était connu des services de police.

Il a été accusé mardi soir 20 octobre de conduite dangereuse ayant causé des blessures graves et d'avoir volontairement causé des blessures graves, ainsi que de violences contre un agent public, un crime fédéral passible d'une peine maximale de 10 ans de prison.

"La police alléguera que l'incident était ciblé", a déclaré la police de Victoria, ajoutant que l'homme comparaîtra devant le tribunal à Wangaratta mercredi.

Les parents du suspect ont déclaré dans un communiqué que Mme Haines était leur "amie depuis plus de 20 ans" et que ce qui lui était arrivé était "bouleversant et incompréhensible", rapporte le journal The Age, qui cite un communiqué.

L'unité antiterroriste a été saisie mais le mobile de l'attaque reste inconnu, a déclaré Anthony Albanese. Il s'agit d'un "test pour notre identité", a-t-il estimé, appelant les Australiens à traiter leurs différences "respectueusement".

"Intègre"

L'agression de la députée a suscité un vaste élan de soutien. Helen Haines est entrée au Parlement en 2019 après avoir travaillé comme infirmière et sage-femme.

Elle s'est fait connaître pour ses positions, notamment en faveur d'une action plus forte contre le changement climatique. Et elle a été largement saluée pour sa lutte en faveur de la transparence en politique et contre la corruption.

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"Helen Haines est une personne incroyablement travailleuse. Elle est d'une intelligence redoutable", a déclaré le chef du gouvernement à des journalistes.

"Il y a une raison pour laquelle Helen Haines est autant aimée et admirée : c'est une personne intègre. C'est quelqu'un qui traite tout le monde avec respect", a-t-il assuré.

La violence politique est rare en Australie mais la police fédérale y a constaté une hausse constante des menaces et des injures visant les responsables politiques ces dernières années. Elle a mis en place en 2025 une équipe spécialisée dans les enquêtes sur les groupes et les individus qui prennent les parlementaires pour cible.

Le chef de l'opposition conservatrice, Angus Taylor, a qualifié cette journée de "choc pour notre nation". "La violence contre tout représentant élu, quel qu'il soit et quoi qu'il défende, n'est jamais acceptable en Australie", a lancé, de son côté, la sénatrice d'extrême droite Pauline Hanson.

"Nous remercions l'intervention rapide des passants et des professionnels de santé dévoués qui l'ont assistée, ainsi que la police pour son intervention", a indiqué la famille d'Helen Haines dans un communiqué.

AFP/VNA/CVN