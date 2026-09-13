Un naufrage fait un mort et 30 disparus au Vanuatu, l’armée française mobilisée

Le naufrage d'un ferry au Vanuatu a fait au moins un mort, tandis que plus de 30 personnes restent portées disparues, a indiqué dimanche 13 septembre le gouvernement de cet archipel du Pacifique Sud, assisté dans ses recherches par l'armée française.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Le MV Matui a coulé alors qu'il assurait la liaison entre les îles d'Espiritu Santo et d'Ambae avec plus de 40 passagers et membres d'équipage à bord, par temps houleux.

Dans un communiqué, les services du Premier ministre Jotham Napat ont indiqué qu'une dépouille avait été repêchée tandis que 15 personnes avaient pu être secourues.

"Plus de 30 personnes restent portées disparues", a précisé la même source.

Le naufrage "semble résulter de vents violents, de la non prise en compte des avertissements maritimes, et peut-être de négligence avec notamment une surcharge du navire", ajoute le communiqué, précisant qu'une enquête avait été ouverte.

Le Centre opérationnel de surveillance et de sauvetage (COSS) de Nouvelle-Calédonie a indiqué coordonner les opérations de sauvetage. Un avion Falcon 200 de l'armée française basé dans ce territoire d'outre-mer a été déployé dimanche 13 septembre pour réaliser des recherches en coordination avec les navires vanuatais présents sur la zone, selon un communiqué du Haut-commissariat de Nouvelle-Calédonie.

"Les conditions météorologiques signalées sur la zone sont dégradées avec un vent de Sud-Est pour 20 noeuds (37 km/h, ndlr) et une mer agitée à forte", relève la même source.

AFP/VNA/CVN