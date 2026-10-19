Indonésie : près de deux millions d'hectares de forêts brûlés en 2026 jusqu'en septembre

Quelque 1,9 million d'hectares de forêts ont brûlé en Indonésie entre janvier et la fin du mois de septembre de cette année, a indiqué lundi 19 octobre un organisme de surveillance analysant des images satellite.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Ce chiffre, correspondant à 12 fois la superficie de Londres, est une estimation prudente en partie parce que les fumées ont compliqué la vérification par satellite, selon David Gaveau, fondateur du site de surveillance de la déforestation Nusantara Atlas.

Le gouvernement indonésien n'a pas fourni de chiffres officiels pour les zones brûlées depuis son annonce fin juillet que 202.000 ha avaient été dévastés.

Selon M. Gaveau, l'ampleur réelle des incendies est probablement bien supérieure aux 1.916.588 d'ha brûlés que son organisation a estimés jusqu'à présent. "Nos estimations de zones brûlées sont prudentes pour deux raisons. Premièrement, nous excluons les cicatrices d'incendie de moins de 6,25 ha (...). Deuxièmement, nous choisissons d'éviter en priorité les fausses détections", a-t-il indiqué.

Cette année, le calcul a également été affecté par d'épaisses fumées qui ont parfois obscurci les images satellites. "La superficie totale brûlée déclarée sous-estime donc la véritable superficie brûlée", a-t-il précisé.

Malgré tout, les données de Nusantara Atlas montrent que la superficie brûlée à fin septembre cette année était supérieure de 38% à celle enregistrée à la même période en 2019.

Les satellites utilisés par le système de surveillance n'étaient pas disponibles lors des violents incendies de 2015, de sorte que des données comparables ne sont pas disponibles. Mais d'après M. Gaveau, "la situation est probablement aussi grave. Si l'on regarde le nombre brut de foyers d'incendie, la tendance reste à la hausse".

AFP/VNA/CVN