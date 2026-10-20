Bangladesh : une collision frontale fait au moins 14 morts et 20 blessés

Une collision frontale entre un autocar et un camion transportant du sable dans le district de Natore, au Bangladesh, à environ 200 km au nord-ouest de la capitale Dacca, tôt mardi matin 20 octobre, a fait au moins 14 morts et 20 blessés, a déclaré un haut responsable de la police.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Mohammad Shariful Haque, commissaire de police à Natore, a déclaré par téléphone à Xinhua qu'"au moins 14 personnes avaient été tuées dans une collision frontale".

Cet accident de la route mortel s'est produit vers 04h15 du matin, heure locale, et a également fait une vingtaine de blessés, a-t-il précisé.

Tous les blessés ont été transportés d'urgence vers des hôpitaux et des cliniques locaux, a dit le responsable, ajoutant que plusieurs d'entre eux se trouvaient dans un état critique.

Le responsable a invoqué la conduite imprudente comme étant la cause principale de cet accident de la route.

Selon un rapport de la Bangladesh Jatri Kalyan Samity, une association de défense des droits des passagers, au moins 9.111 personnes ont été tuées et 14.812 autres blessées dans 6.729 accidents de la route survenus dans tout le pays en 2025.

Xinhua/VNA/CVN