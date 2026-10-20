La collision entre un bateau de migrants et un navire des garde-côtes grecs fait six morts

Un nourrisson figurait parmi les six personnes qui ont trouvé la mort lundi 19 octobre après qu'un hors-bord transportant des migrants est entré en collision avec un navire de patrouille des garde-côtes grecs au large de l'île de Lesbos, dans l'est de la mer Egée, ont déclaré les autorités grecques.

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Photo : AFP/VNA/CVN

L'incident s'est produit aux premières heures du jour, lorsque le hors-bord a effectué des manœuvres dangereuses en tentant d'échapper à un contrôle des garde-côtes, selon les autorités.

Les corps de quatre hommes, d'une femme et du nourrisson ont été repêchés après que le bateau a chaviré et coulé, ont indiqué les garde-côtes. Huit personnes, dont quatre hommes, deux femmes et deux enfants, ont été secourues et transportées à l'hôpital pour y être soignées.

L'opération de recherche et de sauvetage est terminée ; aucune autre personne n'est portée disparue, ont précisé les garde-côtes. Le conducteur turc du bateau, âgé de 37 ans, a été arrêté, soupçonné de trafic d'êtres humains.

Le ministre grec des Affaires maritimes et de la Politique insulaire, Vassilis Kikilias, a exprimé sa tristesse et sa colère face à ces décès. Il a réaffirmé la position de tolérance zéro du gouvernement à l'égard des trafiquants, les qualifiant de criminels qui mettent en péril la vie de personnes désespérées pour en tirer profit.

Xinhua/VNA/CVN