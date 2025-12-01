Le Premier ministre reçoit le président de l’agence de presse cubaine Prensa Latina

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu, ce lundi 1 er décembre à Hanoï, Jorge Legañoa Alonso, président de l’agence de presse latino-américaine Prensa Latina, actuellement en visite de travail au Vietnam. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la célébration du 65 e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

>> 65 ans de relations Vietnam - Cuba : un témoignage vivant de la fraternité entre deux peuples

Le chef du gouvernement a souligné que le Vietnam n’oubliera jamais le soutien précieux de Cuba durant sa lutte pour l’indépendance et lors de l’édification nationale.

Photo : VNA/CVN

Fondées sur les bases posées par José Martí, le Président Hô Chi Minh et le dirigeant Fidel Castro, les relations de camaraderie, de fraternité et d’amitié spéciale entre le Vietnam et Cuba se sont constamment consolidées et approfondies au cours des 65 dernières années. Ces liens reposent sur trois piliers principaux : la politique et la diplomatie, l’économie, le commerce et l’investissement, ainsi que les échanges entre les peuples.

Le Premier ministre a rappelé que le Vietnam est aujourd’hui le deuxième partenaire commercial de Cuba et son premier investisseur en Asie-Pacifique, avec des projets stratégiques dans la sécurité alimentaire (riz, maïs, aquaculture). Il a également salué la solidarité exceptionnelle entre les deux peuples, évoquant le don de plus de 650 milliards de dongs offert par les Vietnamiens à Cuba (dix fois supérieur à l’objectif initial) et l’aide rapide en vaccins fournie par Cuba au Vietnam pendant la pandémie de COVID-19.

S’appuyant sur l’excellence des relations bilatérales, le Premier ministre a souligné que la coopération entre l’Agence vietnamienne d’information (VNA) et Prensa Latina était tout aussi étroite et sincère. Il a encouragé les deux agences à intensifier leur collaboration, à explorer de nouvelles formes de coopération et à moderniser leurs compétences professionnelles ainsi que leurs infrastructures médiatiques afin de s’adapter aux évolutions mondiales.

Il a appelé les deux agences à diffuser des informations précises, officielles et rapides, à promouvoir activement l’amitié « rare dans les relations internationales » entre le Vietnam et Cuba, et à mettre en place un mécanisme de coordination pour défendre les fondements idéologiques communs, détecter et contrer les fausses informations susceptibles de nuire aux relations bilatérales.

De son côté, Jorge Legañoa Alonso a exprimé sa fierté face à l’amitié exemplaire entre les deux pays et a assuré le Premier ministre que Prensa Latina collaborerait étroitement avec la VNA pour mettre en œuvre concrètement les domaines de coopération proposés.

Photo : VNA/CVN

Plus tôt dans la matinée, une délégation de la VNA, conduite par sa directrice générale Vu Viet Trang, s’était entretenue avec la délégation de Prensa Latina. Mme Vu Viet Trang a réaffirmé l’efficacité de la coopération bilatérale, encadrée par l’accord signé en avril 2023 à La Havane. La VNA exploite activement les dépêches de Prensa Latina, source officielle et précieuse sur l’Amérique latine, tandis que Prensa Latina relaie régulièrement des contenus défendant la position du Vietnam sur la souveraineté territoriale et les droits de l’Homme.

Les deux agences ont convenu de renforcer l’échange d’informations, notamment à l’occasion des grands événements de 2026 que seront le 14ᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam et le Congrès du Parti communiste cubain.

Elles se sont également engagées à soutenir mutuellement leurs correspondants permanents, à coordonner rapidement la gestion des incidents médiatiques et des fake news, et à partager leurs expériences en matière d’application des technologies numériques.

Jorge Legañoa Alonso a insisté sur la nécessité de moderniser les infrastructures technologiques et les pratiques journalistiques pour s’adapter à l’environnement multimédia actuel. Il a réaffirmé que les deux agences, partageant une même approche dans la lutte contre les fausses allégations, continueraient de coopérer pour refléter fidèlement la solidarité vietnamo-cubaine, héritage de l’œuvre du Président Hô Chi Minh et du dirigeant Fidel Castro.

VNA/CVN