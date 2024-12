Entretien virtuel entre le SG du PCV et le dirigeant lao Thongloun Sisoulith

Photo : VNA/CVN

Le secrétaire général du PCV a adressé ses meilleurs vœux au Laos à l'occasion du 49e anniversaire de sa Fête nationale. Il a hautement apprécié les grandes réalisations du Laos, notamment son succès en tant que président de l’ASEAN et de l’AIPA en 2024.

Le dirigeant vietnamien a déclaré se réjouir du développement continuel des relations entre le Vietnam et le Laos dans tous les domaines. Il a souligné que les relations Vietnam - Laos avaient toujours un rôle particulièrement important et constituaient une priorité de premier rang dans la politique étrangère du Vietnam, l'une des tâches stratégiques d'une importance vitale pour la cause révolutionnaire, la construction et la défense de la Patrie du peuple vietnamien.

Le Vietnam soutient toujours le Laos dans ses efforts de construction et de développement du pays, a-t-il déclaré.

Tô Lâm a également présenté certains aspects de la situation actuelle au Vietnam, notamment certaines politiques et lignes directrices majeures visant à faire entrer le pays dans une nouvelle ère.

Développer les relations spéciales Vietnam - Laos

De son côté, Thongloun Sisoulith a hautement apprécié l'importance de cet entretien virtuel, démontrant la solidarité spéciale entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples. Il a remercié le Parti, l'État et le peuple du Vietnam pour avoir toujours accordé une attention et une aide particulières au Parti, à l'État et au peuple du Laos.

Le dirigeant lao a affirmé l'importance et les significations stratégiques des relations Vietnam - Laos et a souligné qu’elles étaient un facteur décisif pour la sécurité et le développement de chaque pays.

Le Laos continuera à faire de son mieux pour préserver et développer ces relations spéciales afin qu’elles se développent de mieux en mieux, a-t-il déclaré.

Au cours de l'entretien virtuel, les deux dirigeants ont discuté et convenu d'un certain nombre d'orientations spécifiques pour mettre en œuvre l'accord de haut niveau Vietnam - Laos, promouvoir les mécanismes existants, améliorer l'efficacité de la coopération dans tous les domaines, renforçant ainsi la solidarité spéciale entre le Vietnam et le Laos, dans l’intérêt des deux peuples, pour la paix, la coopération et le développement dans la région et dans le monde.

