Ensemble, prolongeons la vie : 20 mai, Journée du don d'organes

Le ministère de la Santé a proposé d'instituer le 20 mai comme Journée nationale du don d'organes, une initiative visant à promouvoir cet acte altruiste et à sensibiliser le public à l'importance du don de tissus et d'organes. Cette proposition a été annoncée par Dào Hông Lan, ministre de la Santé, lors du lancement de la campagne "S'inscrire au don de tissus et d'organes - Donner est éternel" à Hô Chi Minh-Ville.

La transplantation d'organes, une avancée majeure de la médecine moderne, permet de redonner vie à de nombreux patients atteints de maladies graves. Comme l'a souligné Nguyên Thi Kim Tiên, présidente de l'Association vietnamienne de promotion du don d'organes et de tissus, les États-Unis, la Chine et certains pays européens sont parvenus à mettre en place des systèmes de transplantation d'organes performants. Cependant, le Vietnam, tout en progressant dans ce domaine, doit encore relever de nombreux défis pour développer une culture du don d'organes et répondre aux besoins de tous les patient.

Bien que le Vietnam ait réalisé des progrès remarquables dans le domaine de la transplantation d'organes, devenant le leader de l'Asie du Sud-Est, le pays reste confronté à un défi majeur : le faible taux de don d'organes de personnes en état de mort cérébrale. Alors que plus de 1.000 greffes sont réalisées chaque année, la quasi-totalité provient de donneurs vivants. Ce déséquilibre est principalement dû à des facteurs culturels et à un manque de sensibilisation du public. Pour répondre aux besoins croissants en organes et offrir une seconde chance à de nombreux patients, il est urgent de développer une culture du don d'organes et de mettre en place des mesures incitatives pour encourager les familles à faire don des organes de leurs proches décédés.

Mme Kim Tiên a attribué le faible taux de don d'organes en provenance de donneurs décédés à un manque de sensibilisation du public. Le concept de "mort cérébrale" est encore méconnu, ce qui suscite des appréhensions et des réticences. Pour remédier à cette situation, elle a appelé à une intensification des campagnes d'information et à une meilleure communication sur les enjeux du don d'organes. "En sensibilisant la population et en levant les tabous, nous pourrons encourager davantage de personnes à faire don de leurs organes et ainsi sauver de nombreuses vies", a insisté-t-elle.

Face à l'acte altruiste du don d'organes, Phan Van Mai, président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, a exprimé sa profonde gratitude. Il a annoncé que la ville allait mobiliser toutes ses ressources pour promouvoir activement le don d'organes. Un effort particulier sera consacré à la coordination des actions entre les différents acteurs du secteur de la santé et à l'amélioration des infrastructures dédiées. Selon lui, une approche multidimensionnelle est nécessaire pour encourager et valoriser les acteurs du don d'organes. En combinant des mesures de reconnaissance, de soutien financier, de communication et de développement de ressources, il est possible de créer un environnement favorable à la promotion du don d'organes.

Lors de la cérémonie de lancement, la ministre de la Santé, Dào Hông Lan, s'est félicitée des progrès considérables réalisés dans le domaine de la transplantation d'organes au Vietnam. "Après 32 ans de pratique, nos équipes médicales maîtrisent désormais des techniques de pointe, tout en proposant des soins de qualité à des coûts accessibles", a-t-elle précisé, ajoutant que "le Vietnam réalise chaque année plus de 1000 transplantations d'organes, témoignant d'un savoir-faire médical reconnu. Cependant, la pénurie d'organes, notamment ceux provenant de donneurs décédés, reste un défi majeur". Bien que le record de 39 dons de personnes en état de mort cérébrale en 2024 soit encourageant, "il est nécessaire de multiplier les efforts pour sensibiliser la population et encourager le don d'organes".

Le développement de centres de transplantation, la formation de personnel spécialisé et la recherche sont également essentiels pour répondre aux besoins de tous les patients en attente d'une greffe.

Face à la pénurie d'organes, le ministère de la Santé a lancé une initiative ambitieuse pour promouvoir le don d'organes. En instituant le 20 mai comme Journée nationale du don d'organes, le ministère vise à sensibiliser le grand public à l'importance de ce geste altruiste. En parallèle, il s'engage à renforcer le cadre légal, à améliorer la coordination entre les différents acteurs et à renforcer la confiance du public en la transparence des procédures de transplantation. Grâce à ces actions, le Vietnam espère augmenter le nombre de donneurs et répondre aux besoins de milliers de patients en attente d'une greffe.

La cérémonie de lancement a été marquée par un élan de solidarité sans précédent. De nombreux dirigeants, artistes et citoyens ont manifesté leur engagement en s'inscrivant comme donneurs d'organes. En reconnaissance de Dông Nai et Bà Rịa-Vung Tàu, pour leur rôle essentiel dans le transport des tissus et des organes.

