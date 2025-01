Santé

HUMP reçoit le titre de Héros du Travail

Le 30 décembre, l'Hôpital de l'Université de médecine et de pharmacie de Hô Chi Minh-Ville (HUMP) a célébré son 30 e anniversaire et a reçu le titre de Héros du Travail pour ses réalisations exceptionnelles en matière de travail et de créativité.

Au nom du président, la vice-présidente Vo Thi Anh Xuân a félicité l'ensemble de l'institution et a remis ce titre prestigieux au collectif de l'Hôpital de l'Université de médecine et de pharmacie de Hô Chi Minh-Ville.

Lors de cette célébration, le Professeur agrégé Nguyên Hoàng Bac, directeur de HUMP, a rappelé que le 20 janvier 1994, le ministère de la Santé avait signé une décision établissant un hôpital universitaire de médecine, constituant ainsi le premier modèle d'école-hôpital au Vietnam. Cette décision a marqué un tournant important en permettant à l'hôpital de devenir une structure générale complète, servant de modèle pratique à l'Université de médecine et de pharmacie de Hô Chi Minh-Ville. Aujourd'hui, HUMP dispose de trois établissements d'examen et de traitement médical, avec une capacité totale de 1.000 lits. Chaque année, il prend en charge 2,5 millions de patients hospitalisés et réalise 42.000 interventions chirurgicales. L'hôpital a développé et maîtrisé des techniques médicales avancées pour traiter des maladies complexes, notamment des transplantations d'organes (reins, foie, cœur, etc.), et applique de nombreuses techniques conformes aux normes internationales, permettant à la population de bénéficier de services médicaux de haut niveau.

Parallèlement, HUMP remplit sa mission de formation des ressources humaines aux niveaux universitaire et post-universitaire. Il promeut également la recherche scientifique, avec de nombreux projets présentés dans des revues internationales de renom, récompensés par divers prix et diffusés lors de conférences internationales.

Grâce à son modèle d'autonomie financière, HUMP fait preuve de créativité et de dynamisme pour concevoir et développer une unité médicale moderne conforme aux normes internationales. Il se distingue par la qualité de ses services hospitaliers et la satisfaction des patients, ce qui lui a valu une certification 4 étoiles du système mondial de classement des hôpitaux.

Lors de la cérémonie, Dào Hông Lan, ministre de la Santé, a salué le dynamisme et la créativité de l'Hôpital de l'Université de médecine et de pharmacie de Hô Chi Minh-Ville, qui a su s'imposer comme un pionnier au cours des 30 dernières années. Elle a souligné que cet établissement, en tant que premier modèle d'université-hôpital du pays, constitue un exemple typique de réussite dans ce domaine. La ministre a également affirmé que le succès actuel de l'université-hôpital témoigne de la pertinence de la politique visant à accorder une forte autonomie et une décentralisation aux institutions médicales, un modèle qui mérite d'être reproduit pour soutenir le développement harmonieux du système de santé national.

Pour l'avenir, la ministre de la Santé a recommandé que HUMP continue à développer des techniques médicales avancées et spécialisées, tout en améliorant la qualité des examens et des traitements, les compétences professionnelles et les équipements modernes. Elle a également insisté sur l'importance d'améliorer le service, la communication et le comportement envers les patients. Elle a encouragé une gestion financière raisonnable et efficace et a souligné que l'hôpital devait continuer à être un centre de formation et de pratique pour l'Université de médecine et de pharmacie de Hô Chi Minh-Ville, ainsi que pour d'autres établissements de formation médicale.

La ministre a également appelé à renforcer la coopération internationale, le transfert de technologies, et à promouvoir l'assistance et la collaboration médicales entre les hôpitaux et les pays partenaires. Elle a encouragé le développement de la recherche scientifique et l'application des technologies de pointe, notamment dans le domaine de la transformation numérique en médecine, afin de faire de HUMP le principal hôpital du ministère de la Santé dans le sud du pays, et un modèle exemplaire pour d'autres établissements.

À cette occasion, plusieurs collectifs et individus de HUMP ont été honorés avec des distinctions telles que la médaille du Travail de deuxième classe, la médaille du Travail de troisième classe, le Drapeau d'émulation du gouvernement et le Drapeau traditionnel du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville.

Texte et photos : Quang Châu/CVN