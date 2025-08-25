Emirates SkyCargo considère le Vietnam comme l’un de ses marchés à plus forte croissance

Le Vietnam se distingue comme l’un des marchés d’exportation d’Emirates SkyCargo à la croissance la plus rapide en Asie du Sud-Est, alimenté par une forte demande de marchandises de grande valeur telles que l’électronique, le textile et les produits agricoles, a déclaré la compagnie.

>> Emirates va lancer des vols hebdomadaires vers Dà Nang

>> Emirates renforce sa présence au Vietnam avec un Dubaï-Dà Nang

>> Le Vietnam est la destination la plus prisée de l’été 2025, selon la compagnie Emirates

Photo : Gracieuseté d’Emirates SkyCargo/CVN

Emirates SkyCargo a transporté 13.873 tonnes de marchandises diverses en provenance du Vietnam au cours de l’exercice 2024-2025, grâce à trois avions cargo hebdomadaires vers Hanoi, en plus d’une importante capacité de transport de passagers.

"L’Asie de l’Est et du Sud-Est, dont le Vietnam, ne sont pas seulement des piliers de notre réseau mondial : elles façonnent l’avenir de la logistique et du commerce internationaux", a déclaré Abdulla Alkhallafi, vice-président du secteur Cargo Commercial pour l’Extrême-Orient et l’Australasie.

"Des pôles de production de pointe aux marchés de consommation à forte croissance, la région dynamise les échanges commerciaux. Notre stratégie de croissance stratégique et nos investissements continus en Asie de l’Est et du Sud-Est en témoignent, car nous restons concentrés sur le développement des capacités, des itinéraires et des partenariats pour répondre au mieux à la demande exponentielle", a-t-il indiqué.

Emirates SkyCargo assure désormais plus de 21.000 tonnes de fret hebdomadaire à destination et en provenance de l’Asie de l’Est et du Sud-Est, le Vietnam étant un marché porteur. En s’appuyant sur le réseau de lignes le plus vaste et le plus diversifié parmi les compagnies aériennes non asiatiques, Emirates SkyCargo répond à la demande croissante d’exportations des pôles de production comme le Vietnam.

Développant sa présence dans la région, Emirates SkyCargo dessert actuellement 25 passerelles dans 12 pays et territoires.

Cao Duong, responsable du fret d’Emirates au Vietnam, a souligné : "Le Vietnam est l’un de nos marchés d’exportation à la croissance la plus rapide en Asie du Sud-Est, porté par une forte demande de fret de grande valeur comme l’électronique, le textile et les produits agricoles".

Nos horaires et capacités de fret améliorés soutiennent directement les entreprises vietnamiennes, leur permettant d’être plus compétitives sur les marchés mondiaux et de s’aligner sur la vision du Vietnam pour 2045 : devenir une plateforme logistique régionale".

Considérées comme l’"usine du monde", l’Asie de l’Est et du Sud-Est, notamment les secteurs florissants de l’électronique, du textile et des produits de la mer au Vietnam, nécessitent une capacité de fret aérien importante pour acheminer leurs marchandises à travers le monde.

Les avions cargo Emirates SkyCargo desservent neuf points d’entrée dans la région, avec 44 vols hebdomadaires, soit la plus forte densité de vols cargo du vaste réseau mondial de la compagnie aérienne. Ce programme est complété par 13 vols charters hebdomadaires à destination et en provenance de l’Asie de l’Est, offrant une capacité constante et une connectivité stable aux entreprises asiatiques vers l’Europe et le Moyen-Orient.

Les opérations de fret et d’affrètement s’appuient sur 311 vols passagers hebdomadaires, transportant voyageurs et marchandises via des Airbus A380 et des Boeing 777.

Pôle mondial de l’innovation, du e-commerce et de la fabrication de pointe, et bénéficiant d’un secteur agricole florissant, l’Asie de l’Est et du Sud-Est est depuis longtemps un marché clé du réseau mondial d’Emirates SkyCargo.

En moyenne, Emirates SkyCargo transporte chaque semaine plus de 450 tonnes de fruits, légumes, fruits de mer et autres produits périssables, 100 tonnes de produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux, 75 tonnes d’électronique, de semi-conducteurs et de biens connectés, 180 tonnes de vêtements et plus de 1.300 tonnes de produits e-commerce.

Pour le Vietnam, Emirates SkyCargo transporte chaque année plus de 1,8 tonne de produits de haute technologie et plus de 4.500 tonnes de fruits, légumes, fruits de mer et autres produits périssables.

VNA/CVN