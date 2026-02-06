Une vice-présidente de l’AN inspecte les préparatifs des élections législatives à Tây Ninh

Le 6 février, la vice-présidente de l’Assemblée nationale (AN) Nguyên Thi Thanh s’est rendue dans la province de Tây Ninh (Sud) pour inspecter les préparatifs des élections des députés à la XVIᵉ Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031.

Photo : VNA/CVN

Les autorités provinciales ont assuré une direction et une coordination étroites dans la mise en œuvre des tâches liées à la préparation des élections, en respectant strictement le calendrier fixé. Les principales étapes - consultation des électeurs au lieu de résidence des candidats, établissement et affichage des listes électorales, organisation des rencontres avec les électeurs, campagne électorale et conférences de concertation - ont été préparées de manière complète et menées conformément aux dispositions en vigueur. Les activités d’information et de communication ont été déployées selon le plan prévu, tandis que la sécurité, l’ordre public et la sûreté du processus électoral ont été garantis. À ce stade, aucun incident complexe ni plainte ou dénonciation n’a été enregistré.

Toutefois, avec un nombre prévisionnel de plus de 2,6 millions d’électeurs, la province rencontre certaines difficultés techniques, notamment pour l’impression des cartes d’électeur, la vérification des listes lors du scrutin et la la synthèse des données, en raison de l’absence de logiciels ou d’outils de soutien adaptés. À cet égard, Tây Ninh a proposé au Conseil national des élections d’envisager l’intégration de solutions numériques permettant de faciliter l’impression et le suivi du statut de vote des électeurs, ainsi qu’un appui renforcé en matière de financement pour assurer le bon déroulement du scrutin.

La province compte cinq circonscriptions électorales pour l’élection de 15 députés à l’Assemblée nationale, 27 circonscriptions pour l’élection de 81 membres du Conseil populaire provincial, et 634 circonscriptions au niveau communal pour l’élection de 2.059 membres des Conseils populaires communaux. À ce jour, Tây Ninh a achevé les première et deuxième conférences de concertation, arrêtant une liste préliminaire de 20 candidats aux élections législatives, 139 candidats au Conseil populaire provincial et près de 4.000 candidats aux Conseils populaires communaux.

Au terme de la séance de travail, la vice-présidente de l’Assemblée nationale Nguyên Thi Thanh a salué les efforts et les résultats obtenus par la province, tout en prenant note des propositions formulées. Soulignant que ces élections constituaient un événement politique majeur, intervenant immédiatement après le XIVᵉ Congrès national du Parti, elle a appelé Tây Ninh à faire de l’organisation du scrutin une priorité absolue, dans un contexte où le temps de préparation est réduit et le volume de travail demeure important.

Elle a insisté sur la nécessité de renforcer la communication auprès des électeurs, d’assurer la transparence des informations sur les candidats, de consolider la formation des personnels électoraux et de garantir les conditions matérielles, humaines et numériques nécessaires, afin de sélectionner des représentants compétents, intègres et à la hauteur des exigences de la nouvelle phase de développement.

Le même jour, la délégation a effectué des inspections de terrain dans plusieurs localités afin d’évaluer concrètement l’état d’avancement des préparatifs électoraux dans la province.

VNA/CVN