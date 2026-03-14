Élections au Vietnam : un acte de responsabilité civique

Le jour des élections nationales concentre les efforts de toute une société. Chaque bulletin, aussi modeste soit-il, incarne la responsabilité civique. En choisissant avec discernement leurs représentants, les électeurs participent à bâtir une Assemblée nationale et des Conseils populaires capables de prendre des décisions essentielles pour le pays et les localités durant le nouveau mandat.

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Photo : VNA/CVN

Près de 79 millions d’électeurs inscrits à travers le pays se rendront aux urnes dimanche 15 mars pour élire les députés de l’Assemblée nationale de la XVIe législature et des Conseils populaires de tous les échelons pour le mandat 2026-2031.

Après des préparatifs minutieux menés du niveau central à l’échelon local, les conditions essentielles à cet événement national - largement considéré comme une grande fête populaire - sont désormais réunies. Au-delà de son importance politique majeure, ces élections sont aussi l’occasion pour les citoyens d’exercer leur droit de vote et de manifester leur responsabilité envers la nation.

Au vu du processus préparatoire aux prochaines élections, l’engagement coordonné de l’ensemble du système politique est manifeste. Au niveau central, le Conseil national électoral a publié 27 documents conformément à la loi, ainsi que plusieurs résolutions et documents d’orientation destinés à appuyer les autorités locales. Les directives du Politburo, du Secrétariat, de l’Assemblée nationale et du gouvernement ont été scrupuleusement appliquées, garantissant ainsi une mise en œuvre uniformisée à l’échelle nationale.

Toutes les étapes du processus électoral, des consultations à la nomination des candidats, en passant par l’établissement des listes électorales, les rencontres entre électeurs et candidats et la préparation des bureaux de vote, ont été menées dans le respect des dispositions légales, assurant transparence, ouverture et stricte application de la loi.

Les autorités locales ont également diffusé de manière proactive des milliers de documents d’orientation et de directives relatifs aux opérations électorales, témoignant de la participation active de l’ensemble du système politique. La mise en place des organes électoraux s’est déroulée conformément à la loi.

À l’échelle nationale, 34 commissions électorales provinciales et 3.320 commissions électorales communales ont été constituées, ainsi que 182 comités électoraux pour les élections des députés à l’Assemblée nationale, 724 pour les élections des députés aux Conseils populaires provinciaux, 22.401 pour les élections des députés aux Conseils populaires communaux et 72.191 bureaux de vote.

Le travail du personnel, facteur déterminant pour la qualité des instances élues, a été mené avec rigueur grâce à de multiples consultations et à la prise en compte des avis des électeurs, tant dans leurs quartiers que sur leurs lieux de travail. La liste officielle des 864 candidats à l’Assemblée nationale de la 16e législature a été publiée conformément à la réglementation, garantissant une structure et une composition adéquates, ainsi que le nombre requis de candidats. L’examen des dossiers de candidature et l’évaluation des critères d’éligibilité ont été menés avec soin, témoignant d’un grand sens des responsabilités envers les électeurs et la nation.

Les statistiques montrent que 78.928.647 électeurs (chiffre mis à jour au 10 mars) sont inscrits sur les listes électorales dans 72.195 bureaux de vote à travers le pays. Dans chaque bureau de vote, les installations (urnes et isoloirs) ainsi que les dispositifs de sécurité, de prévention des incendies, de services de santé et de communication sont prêts. Des campagnes d’information ont été largement menées par divers canaux, des médias locaux aux plateformes numériques, afin d’aider les électeurs à mieux comprendre leurs droits et leurs devoirs le jour du scrutin.

Photo : VNA/CVN

L’effervescence des préparatifs est palpable dans tout le pays. À Hanoi, les rues et les quartiers résidentiels sont pavoisés de drapeaux et de banderoles, et les bureaux de vote font l’objet d’inspections minutieuses. À Hô Chi Minh-Ville, les listes électorales de près de 9,7 millions d’électeurs ont été mises à jour. Des milliers de rencontres entre électeurs et candidats, ainsi que des séances d’information sur les parcours des candidats, ont été organisées.

Ces élections se déroulent alors que le pays poursuit le renforcement de son État de droit socialiste et la mise en œuvre de réformes au sein de son administration. Il s’agit également des premières élections organisées selon le modèle d’administration locale à deux niveaux, suite à la réorganisation des collectivités territoriales. Avec des juridictions plus étendues et une population plus nombreuse, les exigences en matière de compétences et de capacité de gouvernance des représentants sont plus élevées que jamais, ce qui rend la sélection de députés compétents et responsables particulièrement cruciale.

Autre évolution notable : le recours accru aux technologies de l’information et à la transformation numérique dans le processus électoral. La connexion et la vérification des listes électorales avec la base de données nationale sur la population ont contribué à améliorer la précision des données. L’application VNeID permet également aux électeurs de consulter leur bureau de vote, d’accéder aux informations sur les candidats et même de signaler un changement de lieu de vote si nécessaire. Ces outils facilitent non seulement la participation citoyenne, mais témoignent également des progrès accomplis dans la construction d’une administration numérique au service du peuple.

Photo : VNA/CVN

Cependant, la valeur fondamentale d’une élection démocratique ne réside ni dans la technologie ni dans la forme organisationnelle, mais dans le droit fondamental du peuple à exercer son pouvoir souverain. Chaque bulletin de vote représente la confiance que les électeurs placent dans leurs représentants au sein de l’appareil d’État. Le vote confère le pouvoir d’État de manière constitutionnelle et légale, jetant ainsi les bases du contrôle et de la responsabilité tout au long du mandat.

Lorsque les citoyens sont pleinement informés, ont la possibilité d’échanger avec les candidats et sont libres de choisir leurs représentants, cela constitue une manifestation concrète de la démocratie socialiste.

L’importance capitale de ces élections est particulièrement visible dans les zones reculées et les zones spéciales. Dans la zone spéciale de Thô Châu, située à plus de 200 km du continent, plus de 2.000 électeurs inscrits ont déjà voté par anticipation avec enthousiasme et responsabilité. Des urnes ont également été livrées aux navires de surveillance des pêches opérant au large et aux stations de la plateforme DK1 sur le plateau continental du Sud du Vietnam, permettant ainsi aux officiers, aux militaires et aux pêcheurs d’exercer leurs droits civiques.

Photo : VNA/CVN

Ces bulletins de vote déposés en mer ou sur des îles lointaines ne sont pas seulement l’expression des droits démocratiques des citoyens, mais aussi un symbole fort de la souveraineté nationale, affirmée par la présence de personnes et de forces œuvrant dans des zones maritimes difficiles.

Garantir le droit de vote de tous les citoyens demeure une priorité. Les électeurs malvoyants ont reçu du matériel électoral en braille et en format audio, et ont bénéficié d’un accompagnement pour se rendre aux bureaux de vote. Ces gestes, en apparence anodins, sont lourds de sens et témoignent de notre engagement à ce qu’aucun citoyen ne soit exclu de l’exercice de ses droits constitutionnels.

Tous ces efforts convergent pour donner toute son importance au jour des élections nationales. Chaque bulletin, aussi petit soit-il, porte le poids d’une responsabilité civique. En choisissant les bons représentants et en faisant preuve de discernement, les électeurs contribuent à la construction d’une Assemblée nationale et de Conseils populaires capables de prendre des décisions importantes pour le pays et les collectivités locales durant ce nouveau mandat.

À l’approche du 15 mars, l’effervescence est palpable, des régions montagneuses aux plaines, en passant par les centres urbains et les îles les plus reculées. Si le système politique a pris des dispositions complètes, le succès de l’élection repose en définitive sur la participation active de chaque électeur. Lorsque des dizaines de millions de bulletins de vote auront été déposés, la volonté et la confiance du peuple seront une fois de plus affirmées, garantissant ainsi que le pouvoir de l’État émane véritablement du peuple et est au service du peuple.

VNA/CVN