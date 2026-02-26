Fondements macroéconomiques solides et stables pour 2026

Aux deux premiers mois de 2026, l’économie vietnamienne affiche des signaux positifs, portée par la stabilité acquise en 2025, la reprise des échanges commerciaux, la dynamique entrepreneuriale et les efforts continus d’amélioration de l’environnement des affaires.

L’économie vietnamienne a enregistré, dès le premier mois de 2026, des résultats encourageants dans le prolongement de la dynamique de reprise et de stabilité observée en 2025. Cette performance s’appuie sur les efforts continus d’amélioration de l’environnement des affaires, de réduction des coûts de conformité et de levée des barrières à l’entrée sur le marché, ainsi que sur l’émergence de nouveaux moteurs de croissance.

Photo : VNA/CVN

Selon les données publiées le 6 février par l’Office général des statistiques (ministère des Finances), la situation économique du Vietnam en janvier 2026 a connu de nombreuses évolutions favorables. La production industrielle a progressé de 21,5% par rapport à la même période de l’année précédente, avec plus 23,6% pour l’industrie manufacturière et de transformation. Les recettes budgétaires de l’État sont estimées à plus de 370.000 milliards de dôngs (soit plus de 14 milliards de dollars), en hausse de 20,4% en glissement annuel. Les investissements directs étrangers effectivement réalisés au Vietnam ont atteint 1,68 milliard de dollars, en augmentation de 11,3% sur un an, représentant le niveau le plus élevé pour un mois de janvier au cours des cinq dernières années. Fait notable, près de 24.200 nouvelles entreprises ont été créées dans l’ensemble du pays au cours du premier mois de l’année, avec un capital enregistré d’environ 7 milliards de dollars.

Renforcement des capacités internes

Le secteur des entreprises à capitaux étrangers demeure le principal moteur des exportations, avec une valeur de 14,03 milliards de dollars, représentant environ 78% du total national. Du côté des importations, le recul observé par rapport à la fin de 2025 contraste avec la forte progression enregistrée sur un an, traduisant une hausse de la demande en intrants et équipements destinés à la production.

D’après Nguyên Thi Huong, directrice de l’Office national des statistiques relevant du ministère des Finances, “les résultats de croissance obtenus en 2025 témoignent du renforcement des capacités internes et de l’adaptabilité de l’économie vietnamienne. Ils constituent ainsi un point d’appui important pour la croissance en 2026 et les années suivantes. Toutefois, à l’entrée de la période 2026-2030, l’économie nationale devra faire face à de nombreuses incertitudes, nécessitant une convergence des conditions en matière de stabilité macroéconomique, de ressources de croissance, de qualité du développement et de gouvernance des politiques publiques”.

Dans ce contexte, le maintien de la stabilité macroéconomique est considéré comme une condition essentielle. La maîtrise de l’inflation, la garantie de la soutenabilité de la dette publique et la préservation des grands équilibres, combinées à une gestion budgétaire et monétaire flexible et prudente, contribueront à créer un environnement favorable à l’investissement, à la production et aux activités commerciales. Parallèlement, la mobilisation et l’utilisation efficace des ressources pour la croissance jouent un rôle clé. L’investissement public doit continuer à exercer son rôle moteur, en se concentrant sur les infrastructures stratégiques et les projets nationaux majeurs, tout en améliorant l’efficacité de l’allocation des capitaux.

Le développement du secteur privé est également appelé à devenir un pilier important de la croissance. L’attraction des investissements directs étrangers devra, pour sa part, s’orienter vers une approche plus sélective, axée sur le transfert de technologies, la protection de l’environnement et le renforcement des liens avec l’économie nationale. L’amélioration de la qualité et de l’efficacité de la croissance constitue un autre axe prioritaire. L’économie est appelée à évoluer vers un modèle reposant davantage sur la productivité, l’innovation, l’application des sciences et technologies et la transformation numérique, notamment dans les secteurs à forte valeur ajoutée, afin de renforcer sa compétitivité.

Catalyseur du développement

Les acquis obtenus en 2025 constituent un fondement essentiel pour que le Vietnam puisse se fixer l’objectif ambitieux d’une croissance à deux chiffres sur la période 2026-2030, en vue de devenir un pays à revenu intermédiaire supérieur d’ici 2030 et d’intégrer le groupe des pays à revenu élevé à l’horizon 2045.

Toutefois, les opportunités s’accompagnent de nombreux défis. Le contexte économique mondial et national demeure marqué par de fortes incertitudes, notamment les conflits géopolitiques persistants, la montée des politiques pro-tectionnistes, ainsi que les limites structurelles de l’économie vietnamienne. La capacité des entreprises nationales à s’insérer dans les chaînes de valeur mondiales reste encore modeste, tandis que le changement climatique, la pollution environnementale et les phénomènes météorologiques extrêmes continuent de peser sur le développement socio-économique et les conditions de vie de la population.

Face à ces défis, de nombreux experts estiment qu’il est indispensable de redéfinir la vision du développement et de renouveler en profondeur le modèle de croissance, dans une perspective durable et inclusive. L’accent doit être mis sur la création de nouveaux moteurs de croissance fondés sur la science et la technologie, l’innovation, la transformation numérique et la croissance verte, tout en modernisant et en valorisant les moteurs traditionnels.

À l’avis de Vo Tri Thành, l’expérience internationale montre que le renouvellement du modèle de croissance doit s’accompagner d’une transition de l’économie “brune” vers l’économie “verte”, d’une articulation étroite entre économie réelle et économie numérique, ainsi que d’un développement accru de la science et de la technologie, afin que les bénéfices de la croissance profitent à l’ensemble de la société. Dans ce processus, la politique budgétaire joue un rôle clé de catalyseur du développement, en soutenant l’innovation et en orientant activement la restructuration de l’économie.

Du point de vue des politiques publiques, Nguyên Quôc Anh souligne la nécessité pour le Vietnam de passer d’une croissance extensive à une croissance intensive, fondée sur la productivité et la qualité. La productivité globale des facteurs (PGF/TFP) doit devenir l’indicateur central de l’efficacité économique. L’amélioration de la productivité du travail, grâce à l’application des technologies, à la formation de ressources humaines de haute qualité et à la modernisation de la gouvernance, constitue un facteur déterminant du succès. Par ailleurs, la restructuration de l’économie vers un modèle plus moderne doit être menée de manière cohérente, en levant les goulets d’étranglement de long terme liés aux institutions, aux infrastructures et à la qualité des ressources humaines.

Le développement de l’économie numérique, de l’économie verte et de l’économie circulaire, la mise en place de pôles d’innovation, ainsi que la promotion de secteurs émergents tels que l’industrie des semi-conducteurs, les énergies renouvelables et l’économie bas carbone, ne sont plus des options, mais des tendances inéluctables.

Thê Linh/CVN



