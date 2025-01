L'économie mondiale devrait progresser de 2,8% en 2025

Photo : FAO/CVN

Malgré le recul de l'inflation, l'amélioration des conditions sur les marchés du travail et un assouplissement monétaire global, la croissance devrait rester en dessous du rythme observé avant la pandémie, tandis que l'économie mondiale restera confrontée à d'importantes incertitudes, a indiqué le Rapport de l'ONU sur la situation et les perspectives de l'économie mondiale en 2025.

Le rapport prévoit une croissance mondiale de 2,9% en 2026.

Une inflation plus faible et l'assouplissement monétaire en cours dans de nombreuses économies pourraient apporter un modeste coup de pouce à l'activité économique mondiale en 2025. Les incertitudes restent cependant importantes, avec un certain nombre de risques découlant des conflits géopolitiques, des tensions commerciales croissantes et des coûts d'emprunt élevés dans de nombreux pays, a indiqué le rapport.

Ces défis sont particulièrement marqués dans les pays vulnérables disposant de faibles revenus, où une croissance fragile et inférieure à la moyenne menace de compromettre l'accomplissement des Objectifs de développement durable (ODD) de l'ONU.

Aux États-Unis, la croissance devrait ralentir, passant de 2,8% en 2024 à 1,9% en 2025 en raison du ralentissement du marché du travail et des dépenses des consommateurs.

L'Europe devrait enregistrer un modeste redressement, avec un produit intérieur brut (PIB) passant de 0,9% en 2024 à 1,3% en 2025, notamment grâce à une inflation en baisse et à des marchés du travail résilient. Le resserrement budgétaire et les défis à long terme, comme la faible croissance de la productivité et le vieillissement de la population, continuent néanmoins à peser sur les perspectives économiques européennes.

L'Asie de l'Est devrait connaître une croissance de 4,7% en 2025, tirée par la croissance stable de la Chine - prévue à 4,8% - et soutenue par une consommation privée robuste dans toute la région.

L'Asie du Sud devrait quant à elle rester la région enregistrant la croissance la plus rapide, avec une hausse du PIB de 5,7% en 2025, notamment grâce à une croissance de 6,6% en Inde, selon les prévisions.

L'Afrique connaîtra quant à elle une croissance modeste, passant de 3,4% en 2024 à 3,7% en 2025, notamment grâce à la reprise des principales économies régionales comme l'Égypte, le Nigeria et l'Afrique du Sud.

Xinhua/VNA/CVN