Journée du travail du Vietnam au Japon 2025

Dynamiser la coopération bilatérale en matière de main-d'œuvre

L’ambassade du Vietnam au Japon, en coordination avec le ministère vietnamien de l'Intérieur, a organisé solennellement le 30 novembre à Tokyo la Journée du travail du Vietnam au Japon 2025, un événement visant à renforcer la coopération bilatérale en matière de main-d'œuvre.

Photo : VNA/CVN

Cet événement d'envergure, initié par le Premier ministre vietnamien, a rassemblé des représentants des ministères et secteurs japonais, d'entreprises, de syndicats et de travailleurs vietnamiens exemplaires vivant et travaillant au Japon.

Dans une lettre de félicitations adressée à l'occasion, le ministre vietnamien de l'Intérieur, Dô Thanh Binh, a salué l'assiduité, la créativité et la discipline des travailleurs vietnamiens, qualités hautement appréciées par les entreprises japonaises. Le ministre a exprimé sa conviction que sur la base de l'excellence des relations bilatérales, les deux pays continueraient d'élargir leur coopération, offrant ainsi davantage d'opportunité de perfectionnement professionnel, contribuant au développement de ressources humaines de haute qualité pour le Vietnam.

Lors de son discours d'ouverture, l'ambassadeur du Vietnam au Japon, Pham Quang Hiêu, a dressé un tableau dynamique de la présence vietnamienne au Japon, soulignant que plus de 450.000 travailleurs vietnamiens y sont actuellement actifs sous divers statuts, allant des stagiaires techniques aux ingénieurs hautement qualifiés. Le diplomate a notamment mis en exergue une statistique révélatrice de l'Agence des services d'immigration du Japon : les Vietnamiens représentent désormais plus de 70% des travailleurs qualifiés spécifiés de type 2, confirmant ainsi leur rôle prépondérant au sein de la main-d'œuvre étrangère qualifiée.

Plaçant sous le thème de l'intégration culturelle et du respect des lois locales, cette édition visait à inviter les travailleurs vietnamiens à comprendre et à respecter strictement les lois et coutumes japonaises pour bâtir une communauté responsable et durablement intégrée.

Dans sa lettre de félicitations, Nagasaka Yasumasa, vice-ministre de la Santé, du Travail et des Affaires sociales, a qualifié la coopération bilatérale dans le domaine de ressources humaines de "potentiel illimité", rappelant que le Vietnam est le premier pays émetteur de main-d'œuvre avec environ 200.000 stagiaires et 150.000 travailleurs qualifiés recensés fin juin.

Pour sa part, le vice-ministre de la Justice, Mitani Hidehiro, a affirmé que le Vietnam était l’un des partenaires les plus importants du Japon, notamment après l’élévation des relations bilatérales au niveau du partenariat stratégique global. Il a rappelé l'importance cruciale de la communauté vietnamienne, forte de quelque 660.000 résidents, dans un contexte où le Japon prévoit d'accueillir 820.000 travailleurs étrangers supplémentaires sur les cinq prochaines années.

Dans le cadre de l'événement, l'ambassadeur Pham Quang Hiêu a remis des lettres de félicitations à 26 travailleurs et stagiaires exemplaires, ainsi qu'à 17 entreprises et 6 syndicats, célébrant ainsi la réussite d'un modèle de coopération mutuellement bénéfique.

VNA/CVN