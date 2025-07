Inhumation des restes de soldats volontaires et experts vietnamiens tombés au Cambodge

Les provinces méridionales de Dông Thap et Tây Ninh ont organisé, le 25 juillet, des cérémonies commémoratives et d'inhumation des restes de centaines de soldats volontaires et d'experts vietnamiens tombés au Cambodge. Ces activités témoignent de la profonde gratitude de la nation envers ceux qui se sont sacrifiés pour l'indépendance et la solidarité internationale.

>> Rapatriement et inhumation des restes de soldats tombés au Cambodge

>> Tây Ninh : rapatriement des restes de 156 soldats tombés au Cambodge

Photo: VNA/CVN

À Dông Thap, une cérémonie de commémoration et d'inhumation s'est tenue au cimetière des martyrs de Tam Nông. L'équipe K91 du commandement militaire provincial y a procédé à l'enterrement des restes de 43 soldats. Celles-ci ont été retrouvées durant la saison sèche 2023-2024 dans les provinces cambodgiennes de Prey Veng et Pursat, et à Dông Thap.

Lors de la cérémonie, le vice-président du Comité populaire provincial, Huynh Minh Tuân, a déclaré qu'en appliquant les enseignements du Président Hô Chi Minh selon lesquels "aider ses amis, c'est s'aider soi-même", des dizaines de milliers de cadres, de soldats volontaires et d'experts vietnamiens, dont ceux de la province de Dông Thap, sont partis sur le champ de bataille au Cambodge pour aider le peuple cambodgien à sortir du génocide

Le même jour, au cimetière des martyrs de la colline 82, dans la province de Tây Ninh, a eu lieu une cérémonie de commémoration et d'inhumation des restes de 172 martyrs.

Le vice-président du Comité populaire provincial, Doàn Trung Kiên, a exprimé sa "gratitude éternelle" envers les Héros morts pour la Patrie, soulignant leur sacrifice pour l'indépendance nationale et les missions internationalistes. Il a également affirmé que la sacrifice de ces générations de révolutionnaires avait consolidé les liens d'amitié et de coopération solides entre le Vietnam et le Cambodge.

Les efforts de recherche se poursuivent sans relâche. Au cours des 24 phases de recherche menées par la province de Tây Ninh, les équipes K70, K71 et K73 ont rapatrié les restes d'un total de 8.627 soldats. Parmi celles-ci, 474 ont été retrouvées lors de la dernière saison sèche, mais n'ont pas encore pu être identifiées.

Les autorités des deux provinces ont réaffirmé leur engagement à poursuivre leur étroite collaboration avec les forces armées et le peuple cambodgiens afin d'intensifier les recherches et d'améliorer l'efficacité du rapatriement et de l'identification des martyrs.

VNA/CVN