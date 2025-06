Dix-huit États élus au Conseil économique et social des Nations unies pour un mandat de trois ans

Dix-huit États, dont la Chine, ont été élus mercredi 4 juin pour un mandat de trois ans au Conseil économique et social des Nations unies (ECOSOC), l'organe de coordination des activités économiques et sociales des agences et fonds des Nations unies.

Philemon Yang, président de l'Assemblée générale, a annoncé les résultats après un vote à bulletin secret. Ont été élus le Burundi, le Tchad, le Mozambique et la Sierra Leone (États africains) ; la Chine, l'Inde, le Liban et le Turkménistan (États d'Asie-Pacifique) ; la Croatie, la Russie et l'Ukraine (États d'Europe de l'Est) ; l'Équateur, le Pérou et Saint-Kitts-et-Nevis (États d'Amérique latine et des Caraïbes) ; l'Australie, la Finlande, la Norvège et la Turquie (États d'Europe occidentale et autres États). Ils ont été élus pour un mandat de trois ans débutant le 1er janvier 2026.

