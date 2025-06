Une ancienne ministre allemande des Affaires étrangères élue présidente de l'Assemblée générale de l'ONU

Photo : Xinhua/VNA/CVN

L'élection de Mme Baerbock s'est faite par scrutin secret. Elle a recueilli 167 voix sur 188. Quatorze Etats membres se sont abstenus. Elle prendra ses fonctions en septembre 2025, succédant à l'actuel président Philemon Yang, du Cameroun.

Dans une adresse à l'Assemblée générale prononcée après son élection, Mme Baerbock a réitéré sa promesse de servir les 193 États membres en jouant le rôle d'une intermédiaire honnête et rassembleuse.

"En tant que présidente de l'Assemblée générale, je nouerai avec tous les États membres un dialogue fondé sur la confiance", a-t-elle affirmé. La 80e session de l'Assemblée générale sera un moment crucial pour les Nations unies, qui subissent en tant que cœur du système multilatéral global d'immenses pressions politiques et financières, a-t-elle ajouté.

"Plus de 120 conflits armés nous rappellent que la mission première des Nations unies - préserver les générations futures du fléau de la guerre - reste inachevée. Les Objectifs de développement durable resteront irréalisables en l'absence d'actions audacieuses, ambitieuses, rapides, justes et transformatrices, comme nous nous y sommes engagés dans le Pacte pour l'avenir", a-t-elle affirmé.

Rien ne serait meilleur sans les Nations unies. "Nous devons dès à présent unir nos efforts pour préserver ce que les Nations unies ont accompli depuis leur création en 1945 afin de faire face à la crise mondiale actuelle et de nous adapter aux défis futurs", a-t-elle ajouté.

Mme Baerbock, née à Hanovre le 15 décembre 1980, a été ministre fédérale des Affaires étrangères de décembre 2021 à mai 2025.

Elle est également députée au Bundestag allemand depuis 2013. Elle a été coprésidente du parti des Verts de 2018 à 2022.

Elle est titulaire d'une licence de sciences politiques de l'université de Hambourg en Allemagne, et d'une maîtrise de droit de la London School of Economics and Political Science.

Xinhua/VNA/CVN