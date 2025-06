ONU : élection des nouveaux membres non permanents du Conseil de sécurité

Le Bahreïn, la Colombie, la République démocratique du Congo (RDC), la Lettonie et le Liberia, sont en lice pour cinq sièges non permanents au Conseil de sécurité de l'ONU, dont le renouvellement est organisé mardi 3 juin par la 79 e session de l'Assemblée générale des Nations unies.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Les cinq nouveaux membres élus cette année prendront leurs fonctions le 1er janvier 2026, et exerceront leur mandat jusqu'au 31 décembre 2027.

Hormis la Lettonie, tous les autres candidats ont déjà siégé au Conseil : la Colombie à sept reprises, la RDC à deux reprises, le Bahreïn et le Liberia à une reprise.

Selon la répartition régionale habituelle, il s'agira de cinq sièges à pourvoir cette année, à savoir, deux sièges pour le Groupe africain (actuellement détenus par l'Algérie et la Sierra Leone), un siège pour le Groupe des petits États insulaires en développement d'Asie et du Pacifique (Groupe Asie-Pacifique, actuellement détenu par la République de Corée), un siège pour le Groupe d'Amérique latine et des Caraïbes (GRULAC, actuellement détenu par le Guyana) et un siège pour le Groupe de l'Europe de l'Est (actuellement détenu par la Slovénie).

Le Groupe des États d'Europe occidentale et autres (GEOO) ne brigue aucun siège cette année, ses deux sièges, détenus par le Danemark et la Grèce jusqu'en 2026, étant renouvelés tous les deux ans.

Cette année, tous les groupes régionaux organisent des élections sans opposition, appelées "clean slate". Depuis 1965, le Conseil de sécurité de l'ONU est composé de 15 membres : cinq permanents (Chine, États-Unis, France, Royaume-Uni et Russie), et 10 membres élus pour deux ans par l'Assemblée générale, en tenant compte de la répartition géographique.

APS/VNA/CVN