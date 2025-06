Soudan du Sud : 100.000 habitants ont fui les violences depuis fin février

>> Le Soudan du Sud dépassé par l'afflux de réfugiés soudanais, alerte MSF

>> Soudan du Sud : le premier vice-président Riek Machar assigné à résidence

>> Le chef de l'ONU préoccupé par l'escalade de la situation au Soudan du Sud

"Les combats en cours dans l'État du Haut-Nil, en particulier dans les districts de Nasir, Ulang et Baliet, et dans le district de Phangak de l'État de Jonglei, ont provoqué des déplacements à grande échelle à l'intérieur du pays et au-delà de ses frontières, indique le rapport. Environ 100.000 personnes se sont rendues dans les pays voisins pour y chercher refuge depuis février". On estime que 23.000 d'entre elles se sont rendues en République démocratique du Congo, 41.000 au Soudan, 18.000 en Ouganda et plus de 21.000 en Éthiopie. Plus de 65.000 habitants du Soudan du Sud ont été déplacés à l'intérieur de l'État du Haut-Nil.

APS/VNA/CVN