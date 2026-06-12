Degas, Picasso, Lucian Freud : une exceptionnelle collection privée aux enchères à Londres

Une collection privée comprenant des chefs-d'oeuvre de Pablo Picasso, Amedeo Modigliani ou encore Lucian Freud va être mise aux enchères fin juin chez Sotheby's à Londres, pour une estimation de départ de 200 millions de livres déjà record en Europe, selon la société.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Composée de 48 oeuvres, quasi-exclusivement des tableaux à l'exception d'une sculpture de danseuse en bronze d'Edgar Degas, cette collection appartient à la famille de Joe Lewis, homme d'affaires britannique de 89 ans et ancien propriétaire du club de football londonien de Tottenham Hotspur.

Elle s'étale des années 1870, qui ont vu naître l'impressionnisme, jusqu'à la fin du XXe siècle, en passant par l'époque de la Sécession viennoise, qui réunit Gustav Klimt et Egon Schiele, ou celle du surréalisme de René Magritte.

"Nous n'avons jamais vu une collection d'une telle ampleur être mise à la vente au Royaume-Uni ou même en Europe", souligne auprès de l'AFP Oliver Barker, président de Sotheby's Europe, ajoutant que "son estimation préalable à la vente est la plus élevée jamais établie" dans cette région.

Parmi les pièces principales, le "Portrait de Gertrud Loew" de Gustav Klimt (1902), estimé entre 20 et 30 millions de livres (23 à 35 millions d'euros), ou le "Nu assis au collier" d'Amedeo Modigliani, qui avait fait scandale en 1917 et devrait s'envoler pour plus de 45 millions de livres (52 millions d'euros).

Figurent aussi un "Buste de femme" de Picasso (1938) représentant sa muse Dora Maar, évalué entre 12 et 18 millions de livres (14 à 21 millions d'euros), et "Sleeping by the Lion Carpet" (1995-96) de Lucian Freud, un nu du modèle Sue Tilley, qui devrait être acquis pour 25 à 35 millions (29 à 40 millions d'euros).

"Occasion exceptionnelle"

Photo : AFP/VNA/CVN

Il s'agit de "la plus importante œuvre de Lucian Freud à jamais entrer sur le marché", indique M. Barker.

Cette vente doit permettre à la famille de Joe Lewis - milliardaire récemment gracié par Donald Trump après une condamnation pour délit d'initié aux États-Unis - de "se lancer dans d'autres projets", selon le commissaire-priseur. Sa fille, Vivienne Lewis, "s'intéresse beaucoup aux jeunes artistes contemporains", explique-t-il.

Le record actuel pour la vente d'une collection privée en Europe a été établi en 2009 par celle d'Yves Saint Laurent et Pierre Bergé.

Partie d'une estimation basse de 200 millions d'euros, cette "vente du siècle", comme elle fut qualifiée à l'époque, avait finalement raflé un total de 373,9 millions d'euros aux enchères chez Christie's.

Selon Oliver Barker, l'estimation de départ de la collection Lewis, à 200 millions de livres (quelque 230 millions d'euros), est "très modérée".

Ces tableaux sont exposés chez Sotheby's dans le centre de Londres jusqu'au 23 juin, avec un accès gratuit pour le public, avant les enchères les 24 et 25 juin.

En mars, quatre tableaux des peintres de l'école de Londres issus de la collection Lewis, dont Lucian Freud et Francis Bacon, se sont envolés pour 35,8 millions de livres (41,5 millions d'euros) dans une salle pleine à craquer chez Sotheby's, lors d'une vente qui a totalisé 131 millions de livres (152 millions d'euros).

À New York, les enchères de printemps ont aussi été marquées par une certaine effervescence et des records pour des oeuvres de Jackson Pollock, Constantin Brancusi ou Mark Rothko, confirmant la tendance d'un retour des ventes d'art XXL depuis la fin de l'année 2025.

Un rebond après un trou d'air qu'Artprice, leader mondial de l'information sur le marché de l'art, attribue au contexte économique difficile et au manque d'oeuvres de grande valeur sur le marché en 2023 et 2024.

"Le marché de l'art a été tellement privé de chefs-d'oeuvre que la possibilité d'acquérir des oeuvres de ce calibre représente une occasion exceptionnelle" pour les collectionneurs, abonde Oliver Barker.

AFP/VNA/CVN