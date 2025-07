Superman de nouveau en tête du box-office nord-américain

>> Warner présente le Superman nouveau et le dernier film de DiCaprio

Le nouvel opus grand budget de Warner Bros. et DC Studios a récolté de nombreuses critiques positives et a dépassé les 400 millions de dollars au total depuis sa sortie il y a plus d'une semaine (235 millions en Amérique du Nord, 171 millions à l'international).

Ce week-end, Jurassic World: Renaissance, dernier d'une saga de science-fiction se déroulant dans un centre de recherches sur une île abandonnée du parc à thème du Jurassic Park original, où se cachent des dinosaures génétiquement modifiés, est arrivé à la deuxième place, avec 23,4 millions de dollars de recettes.

"Souviens toi... l'été dernier", obtient la troisième place au box-office nord-américain ce week-end avec 13 millions de dollars. Il s'agit d'une suite à un film d'horreur des années 1990, dans lequel une bande d'amis, partageant un terrible secret, se retrouve traquée par un serial killer.

Le film, produit 27 ans après les deux premiers, a connu un démarrage décevant. "En général, les longues périodes entre deux sorties ne dérangent pas ce genre de films, ils en deviennent même plus forts... Mais ce n'est pas le cas ici", a commenté David Gross, analyste pour la société spécialisée Franchise Entertainment Research.

Les Schtroumpfs - le film, dernier long-métrage mettant en scène les petites créatures bleues avec la voix de la chanteuse Rihanna pour la Schtroumpfette, est en quatrième position avec 11 millions de dollars de recettes.

