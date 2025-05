Lilo & Stitch dame le pion à Mission: Impossible au box-office nord-américain

Le film d'animation de Disney Lilo & Stitch et le huitième volet de la saga Mission: Impossible raflent la mise du box-office nord-américain en ce week-end prolongé aux États-Unis, avec plus de 250 millions de dollars, selon les estimations dimanche 25 mai du cabinet spécialisé Exhibitor Relations.

Photo : AFP/VNA/CVN

Lilo & Stitch, remake en prise de vues réelles du film sorti en 2002, s'adjuge 183 millions, un record pour le week-end de Memorial Day, selon le magazine Variety. Il a déjà engrangé plus de 158 millions de dollars sur le marché international, précise Exhibitor Relations.

Le film explore la rencontre entre Lilo, une orpheline hawaïenne solitaire de six ans incarnée par Maia Kealoha, et Stitch (recréé en 3D), un extra-terrestre destructeur qui se fait passer pour un chien bleu et poilu.

"C'est un démarrage sensationnel", qui le place parmi les trois adaptations en prise de vues réelles les plus fructueuses des productions Disney, souligne David Gross, analyste du cabinet Franchise Entertainment Research.

Quant au dernier volet de la saga Mission: Impossible portée par Tom Cruise, il récolte quelque 77 millions de dollars aux États-Unis et au Canada, un "excellent" lancement, peut-être le meilleur de la série, selon David Gross.

Mais il lui faudra confirmer pour rentabiliser un budget estimé à près de 400 millions de dollars.

Destination finale: Bloodlines, dernier volet en date de la sanglante franchise de films d'horreur, qui s'était classé en tête la semaine dernière pour sa sortie, dégringole à la troisième marche du podium, avec 24,5 millions de dollars.

Dans cette production de Warner Bros, l'actrice Kaitlyn Santa Juana incarne une jeune femme qui apprend que sa grand-mère a autrefois trompé la mort, et doit désormais en subir les conséquences.

En quatrième place, la bande d'anti-héros Thunderbolts ramasse 11,6 millions de dollars, soit plus de 350 millions dans le monde depuis la sortie de cette production de Marvel.

Ils coiffent sur le fil le thriller vampirique Sinners, à 11,2 millions de dollars. Le film de Ryan Coogler, avec Michael B. Jordan, a déjà généré 259 millions de dollars aux États-Unis, soit l'une des meilleures performances pour un film de genre, selon Variety.

AFP/VNA/CVN