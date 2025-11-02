Pham Thi Kiêu Oanh, entre innovation et traditions

Non seulement pionnière du modèle riz - néréides ( rươi ) au Vietnam, Pham Thi Kiêu Oanh consacre également toute son énergie à préserver les valeurs de la cuisine traditionnelle à travers la création d’un écosystème agricole propre, sain et durable.

Nous avons fait la connaissance de Pham Thi Kiêu Oanh dans le village de Buot, situé dans la commune de Vân Hô, province montagneuse de Son La (Nord). Sans indice, il nous aurait été ardu de deviner que cette femme habillée d’un simple T-shirt et d’un jean, en pleine conversation avec des paysannes locales sur l’agriculture biologique et écologique, était la patronne d’une entreprise basée à Hanoï.

Directrice de la Compagnie par actions écologique Ruông ruoi (Rueco), Mme Kiêu Oanh se rend au village de Buot dans le but de connecter la production locale et la consommation, afin de valoriser les produits agricoles indigènes et de préserver la culture culinaire traditionnelle.

“Rueco travaille avec 59 familles pour développer des modèles agricoles bio certifiés au système participatif de garantie (SPG) en cultivant des variétés locales comme les haricots verts à cœur jaune, les haricots noirs à cœur vert, et le sésame noir. En plus de fournir des conseils pour l’emballage des produits et de faciliter leur commercialisation, Rueco encourage aussi les paysans à développer l’écotourisme et à proposer des hébergements chez l’habitant pour créer des revenus durables”, confie-t-elle.

Motivée par sa préoccupation face aux produits alimentaires contaminés et son désir de trouver un riz véritablement sain, Pham Thi Kiêu Oanh décide en 2017 de se lancer dans le modèle riz - néréides. À cette époque-là, ce modèle n’avait jamais été testé de manière structurée au Vietnam.

Modèle riz - néréides, une première au Vietnam

Avant que l’agriculture écologique ou “verte” ne devienne une tendance, le concept de “riz - néréides” était encore largement inconnu. À Kiên Thuy et Tu Kỳ (ville de Hai Phòng, Nord), les champs de néréides étaient cultivés principalement pour nourrir le bétail, avec des variétés de riz souvent négligées. “Je me suis demandée pourquoi ne pas cultiver de bonnes variétés pour avoir du riz propre, surtout dans un contexte où les produits alimentaires contaminés étaient un problème majeur”, raconte Mme Kiêu Oanh.

Selon elle, la néréide est une créature extrêmement sensible aux produits chimiques et ne peut vivre que dans un environnement naturel pur, exempt de fertilisants chimiques et de pesticides. Cette carac-téristique fait du ruoi un véritable “certificat vivant” des champs de riz cultivés de manière écologique.

Pour concrétiser son projet, Mme Kiêu Oanh s’est rendue dans le Sud du Vietnam pour chercher des semences de riz de qualité et a convaincu les paysans de Kiên Thuy d’adopter cette nouvelle méthode de culture. La première récolte a produit environ huit tonnes de riz, un rendement modeste mais prometteur. Elle a acheté la récolte à un prix deux fois supérieur au prix du marché pour encourager les paysans à se convertir à cette méthode.

Avec une seule récolte par an (en juin), le rendement du riz - néréides est faible. Cependant, le riz possède une saveur distinctive, une texture souple et une valeur nutritionnelle élevée, grâce à son écosystème de symbiose unique : le riz protège le ruoi du soleil, et le ruoi enrichit la terre en la rendant plus fertile.

Après la récolte, les tiges de riz et les coques sont restituées aux champs pour permettre aux néréides de continuer à croître. Ce modèle ne produit pas seulement un riz propre, il contribue également à la régénération des sols, à la biodiversité et à la protection de l’environnement.

Fin 2017, Mme Kiêu Oanh a présenté son riz au salon des produits agricoles du Japon. Bien que la production ne fût pas suffisante pour l’exportation et que des obstacles commerciaux existaient, les produits de Rueco ont été chaleureusement accueillis. “Un responsable a testé nos produits, et les a trouvé délicieux, et a immédiatement invité d’autres personnes à en goûter”, se souvient fièrement Mme Oanh.

Élargir la gamme de produits

Avec les premiers grains de riz “Ruông ruoi”, Rueco a progressivement élargi sa gamme de produits, allant des néréides frais à des plats transformés tels que chả rươi - hachis frit de néréides, et nems aux néréides. Les produits de Rueco sont désormais disponibles dans plus de 200 points de vente, y compris dans de nombreuses chaînes d’alimentation saine telles que Soi Biên, Bác Tôm, Xanh Sâm, Ecofood, Miên Xanh, Tâm Dat, Homefood…

“Pour que les gens aiment l’agriculture et restent attachés à leur village, il faut avant tout qu’ils puissent en vivre. L’agriculture écologique ne peut être séparée de l’écotourisme et des modèles économiques communautaires”, explique Mme Oanh.

À partir de ses zones de production certifiées, Mme Oanh et son équipe Rueco continuent de développer des produits transformés typiquement vietnamiens comme des bonbons au sésame, des bonbons à l’arachide, des bonbons au sucre de canne… Rueco collabore également avec des villages artisanaux pour fournir des matières premières propres destinées à la fabrication de spécialités traditionnelles. Ces produits respectent les méthodes de préparation ancestrales tout en répondant aux normes modernes d’hygiène et de qualité.

“Avant, Rueco était un leader dans le modèle riz - néréides. Aujourd’hui, nous nous repositionnons comme une entreprise de premier plan dans la transformation et la distribution de produits écologiques. Mon plus grand souhait est que Rueco puisse offrir des produits alimentaires sains et bienveillants à la communauté”, affirme la directrice.

Poursuivant avec détermination son rêve et toujours à la recherche de nouvelles orientations pour Rueco, son énergie et sa persévérance inspirent un profond respect.

Texte et photos : Phuong Mai/CVN