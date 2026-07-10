Hô Chi Minh-Ville prépare l’essor de l’économie de basse altitude grâce aux drones

Forte de ses atouts dans les domaines des sciences et technologies, de l’innovation, ainsi que du nouvel espace de développement créé par son expansion territoriale, Hô Chi Minh-Ville intensifie ses programmes pilotes visant à intégrer progressivement les drones dans différents secteurs, jetant ainsi les bases du développement d’une économie de basse altitude.

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Photo : VNA/CVN

Selon son plan à l’horizon 2030, la ville ambitionne de devenir le premier pôle national de recherche, de production et de services liés aux drones. D’ici cette échéance, elle prévoit de maîtriser les technologies clés et stratégiques, de développer un écosystème industriel et de mettre en place un cadre réglementaire expérimental pour les applications de ces appareils.

Entre 2026 et 2027, la ville s'attachera en priorité à perfectionner le cadre institutionnel, à planifier l'espace aérien de basse altitude, à construire un système de gestion du trafic aérien de basse altitude et à mettre en œuvre des projets pilotes.

Entre 2028 et 2030, le développement commercial de ces technologies permettra d'accélérer la mise en place d'un système de gestion automatisé et de promouvoir leurs applications dans les secteurs de la santé, du secours, de la surveillance, des transports, de l'agriculture et de la logistique.

L’année 2026 constituera une étape importante avec le lancement d’un programme pilote de livraison de marchandises par drone et l’expérimentation d’une liaison postale aérienne entre Cân Gio et Vung Tàu. Ces initiatives permettront d’évaluer l’efficacité des technologies utilisées, d’améliorer le cadre réglementaire et de développer les infrastructures nécessaires à l’économie du transport aérien à basse altitude.

Photo : VNA/CVN

Le programme de livraison par drone a débuté début 2026 avec la participation d'entreprises technologiques telles que Saolatek, Real-Time Robotics Vietnam et Di Dong Viet. Son objectif est non seulement de vérifier la faisabilité technique, mais aussi de recueillir des données concrètes afin d'affiner les politiques et les procédures de gestion relatives à ce type d'aéronef.

Le 12 février 2026, Hô Chi Minh-Ville a inauguré la première liaison postale maritime par drone reliant la commune de Cân Gio au quartier de Vung Tàu, développée par CT UAV JSC en collaboration avec la Poste vietnamienne. Cette liaison permet de réduire le temps de transport d’environ une journée à seulement deux heures.

Si les résultats du projet pilote sont concluants, ce modèle pourra être étendu aux zones difficiles d’accès et être utilisé dans le transport médical d’urgence, les opérations de recherche et de sauvetage, la gestion des catastrophes naturelles ainsi que la gestion urbaine intelligente.

Une enquête menée par le Département des sciences et technologies de Hô Chi Minh-Ville a révélé que 56 des 60 communes et quartiers interrogés ont exprimé le besoin d'applications de drones pour assurer l'ordre public, gérer le territoire et les constructions, prévenir et atténuer les catastrophes naturelles, mener des opérations de sauvetage et surveiller l'environnement.

Selon les spécialistes, les drones figurent parmi les 11 groupes de technologies stratégiques nationales dont le Vietnam doit maîtriser les compétences essentielles. Toutefois, le développement de ce secteur nécessite la mise en place d’un écosystème complet reposant sur une coopération étroite entre l’État, les universités et les entreprises.

Dans ce modèle, l’État doit affiner le cadre juridique, les mécanismes d'évaluation et les politiques de soutien ; les universités doivent mener des activités de recherche, de développement technologique et de formation des ressources humaines ; et les entreprises doivent commercialiser leurs produits et renforcer leur autonomie technologique.

Les experts estiment également que la pénurie de personnel qualifié, les infrastructures limitées et l'insuffisance des mécanismes de soutien demeurent les principaux défis.

Dans ce contexte, ils proposent d'étendre les programmes d'expérimentation, d'accroître les investissements dans la recherche et le développement (R&D), de faciliter l'accès des entreprises à des financements adéquats et de mettre en place des mécanismes de marchés publics pour les drones ayant démontré leur efficacité, afin de consolider un écosystème complet qui renforce la compétitivité et favorise le développement de l'économie vietnamienne basée sur les technologies de basse altitude.

VNA/CVN