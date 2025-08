Diên Biên

Des témoins racontent quand la crue a tout emporté en un éclair

Après la crue dévastatrice à Diên Biên (Nord), les routes ont été coupées, la boue envahissait partout. Les pas des soldats et du personnel médical ont traversé forêts et ruisseaux, portant des civières sur plus de 20 km pour évacuer les blessés hors de l’épicentre de l’inondation.

Photo : VNA/CVN

La crue soudaine survenue dans la nuit du 31 juillet au 1er août a gravement blessé cinq personnes dans les communes de Tia Dinh et Xa Dung, province de Diên Biên. Le réseau routier a été fortement endommagé, rendant impossible l’accès des ambulances aux lieux sinistrés. Les autorités locales ont mobilisé l’armée, les services médicaux, la milice locale… pour marcher sur des dizaines de kilomètres afin de secourir les victimes.

Au cœur de la crue de Diên Biên, alors que les routes étaient coupées et que les vies humaines devenaient plus fragiles que jamais, les pas des soldats, du personnel médical et des habitants n'ont jamais cessé. À la seule force humaine, ils ont franchi montagnes, forêts et rivières, parcourant 20 km pour sauver chaque seconde précieuse et arracher les blessés à la mort.

Dans le groupe transportant les civières à travers les ruisseaux, Vu A Su, résident de Xa Dung, les larmes aux yeux, a raconté : "Ma famille compte cinq personnes, trois ont été victimes. Mon fils d’un an est décédé, ma femme et ma fille sont grièvement blessées. Sans l’aide des soldats et des responsables communaux, je ne saurais quoi faire…"

M. Su raconte que la crue est survenue de manière soudaine à l’aube, prenant toute sa famille par surprise.

"Tout s’est passé trop vite. Je n’ai entendu que le grondement de l’eau, le bruit des maisons qui s’effondrent... Dans l’obscurité, ma famille s’est réveillée en sursaut pour fuir. En un court instant, la crue est arrivée en trombe et a emporté mon fils", a-t-il dit.

Photo : Xuân Tu/VNA/CVN

À partir de 14h, le 1er août, l’équipe de secours a entamé un parcours de plus de 10 km à travers la forêt et la crue, mettant plus de cinq heures pour acheminer les blessés jusqu’aux médecins en urgence.

Dans la commune de Tia Dinh, ce n’est qu’à 3h du matin le 2 août que trois patients ont pu être transportés au point de rassemblement. Les corps des soldats et du personnel étaient couverts de boue, mais leurs yeux se sont illuminés en apercevant l’ambulance qui les attendait au loin.

"Nous avons marché sans oser nous arrêter. Les routes étaient effondrées, nous devions traverser des ruisseaux, escalader des collines, en espérant simplement arriver à temps pour sauver les victimes", a partagé le soldat Lo Van Chiên.

Dirigeant directement les opérations de secours dans la zone sinistrée, Trân Tiên Dung, secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti de Diên Biên, a rencontré et encouragé les victimes, tout en demandant au secteur de la santé de mettre en place des médecins et des ambulances en alerte 24h/24 aux points stratégiques, veillant à ce que personne ne soit laissé pour compte.

Les blessés ont ensuite été transférés à l’hôpital général provincial, où ils ont été examinés, leurs blessures traitées, mis sous perfusion, oxygène, et en soins de réanimation... dans des conditions d’urgence.

Xuân Hoàng/CVN