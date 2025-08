Aide d'urgence pour les sinistrés des catastrophes naturelles à Diên Biên et Son La

La Croix-Rouge du Vietnam a décidé de fournir, le 4 août, une aide d’urgence de près de 665 millions de dongs (environ 25.390 dollars) aux habitants des provinces septentrionales de Diên Biên et Son La, qui ont subi d'importants dégâts suite à des crues soudaines, des glissements de terrain et des pluies torrentielles prolongées depuis fin juillet.

Photo : VNA/CVN

Le programme de soutien comprend une aide financière et des biens essentiels pour aider les ménages vulnérables ayant perdu des proches, subi des blessures ou subi des dommages à leur logement, à leurs réserves alimentaires et à leurs moyens de subsistance.

Plus précisément, Diên Biên recevra 150 millions de dongs en espèces et 200 kits de secours familiaux, tandis que Son La recevra 50 millions de dongs et un nombre équivalent de kits.

Selon les rapports locaux, les fortes pluies des 26 et 27 juillet à Son La et début août à Diên Biên ont causé d'importants dégâts.

À Son La, cinq vagues de pluies torrentielles ont provoqué de graves dommages. Cinq maisons ont été emportées. Plusieurs routes ont été bloquées. Quatorze villages sont actuellement isolés. Des glissements de terrain et des inondations ont endommagé des ponts et des infrastructures publiques.

À Diên Biên, les inondations et glissements de terrain ont fait 10 morts et 12 blessés. Au total, 554 maisons ont été endommagées et plus de 200 ha de cultures ont été perdus. Les dégâts matériels sont estimés à environ 500 milliards de dôngs.

VNA/CVN