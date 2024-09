Développer le tourisme communautaire pour valoriser la culture traditionnelle

La naissance de villages touristiques communautaires, avec notamment le service de homestay (séjour chez l’habitant) a permis à cette localité de mieux préserver et promouvoir les valeurs culturelles et l’architecture traditionnelle de ses groupes ethniques Tày, Nùng, H’mông, Lô Lô..., et de devenir une destination de plus en plus fréquentée par les touristes nationaux et internationaux.

Quelques clichés pris dans les districts de Nguyên Binh et Trùng Khanh de la province de Cao Bang.

Texte et photos : Linh Thao - Nhât Anh/VNA/CVN