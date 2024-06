Le PM encourage les investissements chinois dans les projets ferrés et énergétiques

Le gouvernement vietnamien accompagne, soutient et crée toujours des conditions favorables pour que les entreprises, y compris chinoises, mettent en œuvre des activités d’investissement et de commerce efficaces et durables conformément à la loi, a-t-il affirmé lors de ses rencontres avec Sun Yongcai, président et directeur exécutif de Dalian Locomotive and Rolling Stock Co. Ltd. (CRRC) et Wang Xiaojun, directeur général adjoint de Power Construction Corporation of China (PowerChina).

CRRC est le plus grand fournisseur mondial d’équipements de transport ferroviaire avec les gammes de produits les plus complètes et les technologies de pointe. Ses principales activités couvrent la R&D, la conception, la fabrication, la réparation, la vente, la location et les services techniques pour le matériel roulant, les véhicules de transport ferroviaire urbain, les machines d’ingénierie, tous types d’équipements électriques, d’équipements et de pièces électroniques, de produits électriques et d’équipements de protection de l’environnement, ainsi que ainsi que des services de conseil, d’investissement et de gestion industriels, de gestion d’actifs et d’importation et d’exportation.

L’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 2,2 milliards d'USD en 2023. Elle exporte des produits vers 32 pays, dont le Vietnam. Au Vietnam, CRRC a fourni du matériel roulant diesel et du matériel roulant pour des projets ferroviaires standards, des véhicules ferroviaires urbains, des équipements éoliens et des équipements photovoltaïques.

Promouvoir la connexion des deux économies



Lors de la rencontre, le chef du gouvernement vietnamien a salué les réalisations de l’entreprise et a déclaré que le Vietnam et la Chine devaient promouvoir davantage la coopération et la connexion des deux économies, y compris le secteur ferroviaire qui a cruellement besoin de modernisation dans la période actuelle.

Selon le dirigeant, le Vietnam compte actuellement plus de 2.000 km de voies ferrées avec plus de 300 gares, mais le secteur ferroviaire local n’a pas été exploitée efficacement alors que le transport ferroviaire présente de nombreux avantages par rapport aux autres types de transport, grâce à des coûts de transport abordables et à son adéquation à un certain nombre de marchandises.

Il a rappelé qu’en décembre dernier, le Vietnam et la Chine avaient signé une Déclaration commune sur la poursuite de l’approfondissement et l’élévation des relations de partenariat de coopération stratégique intégrale, la construction d’une communauté d’avenir partagé Vietnam - Chine de portée stratégique.

En particulier, les deux parties ont convenu de relier les chemins de fer à écartement standard à travers la frontière en développant les lignes ferroviaires à écartement standard Lào Cai - Hanoï - Hai Phong ; Dông Dang - Hanoï ; et Mong Cai - Ha Long - Hai Phong, afin de créer un système d’infrastructure important pour promouvoir la coopération économique et commerciale bilatérale.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé qu’avec sa capacité et ses avantages, CRRC coopère avec la Compagnie générale des chemins de fer du Vietnam (VNR) et les entreprises vietnamiennes dans la production, le transfert de technologie pour la fabrication de locomotives et de wagons, la formation des ressources humaines et le soutien en capital.

Il a encouragé CRRC à s’engager dans l’élaboration de projets ferroviaires efficaces et de qualité, contribuant ainsi au développement de l’industrie ferroviaire au Vietnam, tout en élargissant la coopération dans d’autres domaines tels que les nouvelles énergies.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a également proposé que PowerChina non seulement continue à coopérer et à investir dans le domaine énergétique, mais également à élargir sa coopération et ses investissements au Vietnam dans le domaine des énergies renouvelables, en particulier le développement des infrastructures, en particulier des infrastructures de transport.

Il a salué les résultats de la coopération entre PowerChina et ses partenaires vietnamiens, indiquant que le Vietnam perfectionne ses institutions liées au commerce direct de l’électricité, à l’électricité de toiture et à l’électricité autoconsommée, et a espéré que PowerChina coopérera avec le Vietnam dans le domaine de l’énergie, en particulier des énergies renouvelables.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh est à Dalian pour assister à la 15e Réunion annuelle des pionniers du (WEF), le deuxième plus grand événement du Forum économique mondial, après celui de Davos, et effectuer une visite de travail du 25 au 27 juin en Chine.

VNA/CVN