Consommation en hausse dans le Sud à l’approche du Têt

À l’entrée de la haute saison de fin d’année, marquée par les congés prolongés du Nouvel An occidental et l’imminence du Têt lunaire, le marché de la distribution dans les provinces et villes du Sud connaît une animation manifeste.

Photo : VNA/CVN

Des systèmes de distribution modernes aux entreprises de production et aux marchés de gros, des solutions de stimulation de la demande sont déployées de manière coordonnée afin de maintenir le dynamisme du marché, de stabiliser les prix et de soutenir la croissance économique.

Fin décembre 2025, l’affluence dans les supermarchés et centres commerciaux à Hô Chi Minh-Ville, Dông Nai, Binh Duong ou Bà Ria-Vung Tàu a nettement augmenté. Les quatre jours de congés du Nouvel An 2026 ont constitué un véritable "déclencheur" de la consommation, en stimulant les besoins d’achats, de voyages et de loisirs de la population.

Anticipant cette tendance, de nombreuses grandes enseignes de distribution ont lancé des campagnes promotionnelles d’envergure, s’étalant sur plusieurs semaines. Le réseau de supermarchés GO! a ainsi mis en œuvre, à l’échelle nationale, un vaste programme de promotions ciblant notamment les produits alimentaires, les articles ménagers et les cadeaux du Têt. Plusieurs catégories de confiseries, de fruits secs et de spécialités traditionnelles bénéficient de réductions dépassant 20%, facilitant l’accès des consommateurs à des produits de qualité à des prix abordables.

À Dông Nai, Lotte Mart déploie un programme de fin d’année proposant des remises de 30 à 40% sur de nombreux produits, allant des denrées fraîches et transformées aux articles ménagers, électroménagers et produits de consommation courante. Selon les représentants de l’enseigne, le maintien de promotions continues vise non seulement à stimuler la demande, mais aussi à alléger la pression sur le budget des ménages dans un contexte de fluctuations persistantes des coûts de production.

Parallèlement, les chaînes de distribution nationales s’engagent activement dans cette dynamique. Co.opmart lance plusieurs campagnes d’achats thématiques, mettant l’accent sur les produits de première nécessité, les marques propres et les produits vietnamiens. Cette approche permet à la fois de stimuler la consommation et de soutenir les entreprises nationales dans l’élargissement de leurs parts de marché durant la période de pointe.

Du côté des consommateurs, les habitudes d’achat évoluent sensiblement. De plus en plus de ménages choisissent d’anticiper leurs achats pour le Têt, en combinant les courses en magasin et les commandes via les applications numériques des enseignes. Les promotions prolongées facilitent la comparaison des prix, une meilleure gestion du budget et une réduction de la pression financière à l’approche des fêtes.

Selon l’Office général des statistiques, le chiffre d’affaires total du commerce de détail et des services de consommation au cours des onze premiers mois de 2025 a progressé de 9,1% en glissement annuel. Ce résultat témoigne d’une reprise encourageante de la demande intérieure, malgré un contexte économique encore marqué par de nombreuses incertitudes.

Parallèlement aux mesures de stimulation de la demande, les autorités locales accordent une priorité élevée à la préparation des sources d’approvisionnement et à la stabilisation du marché. Le Comité populaire de la province de Dông Nai a ainsi demandé aux services compétents et aux entreprises d’élaborer rapidement des plans de production et de distribution, afin de garantir un approvisionnement suffisant pour la fin de l’année et le Têt lunaire de l’année Binh Ngo 2026, en évitant toute pénurie ou flambée des prix.

Les services du commerce sont chargés de suivre de près l’évolution du marché, notamment pour les produits essentiels à forte demande tels que les denrées alimentaires, la viande, les légumes, les confiseries et les boissons. Les contrôles relatifs aux prix, à la qualité des produits, à la sécurité sanitaire des aliments et à la lutte contre la spéculation sont renforcés.

Dans la chaîne de distribution, les marchés de gros continuent de jouer un rôle clé de "régulateur". Au marché de Binh Diên, le plus grand marché de gros de Hô Chi Minh-Ville, les volumes de marchandises devraient augmenter fortement à l’approche du Têt, en particulier pour la viande, les légumes et les fleurs. L’administration du marché indique avoir mis en place des mécanismes de coordination étroite avec les commerçants afin de garantir un approvisionnement stable, un contrôle rigoureux de la qualité et le respect des normes de sécurité alimentaire.

Selon les experts économiques, les promotions constituent un levier efficace de stimulation de la demande, à condition qu’elles soient transparentes et associées à une qualité réelle des produits. Le choix de nombreuses entreprises de réduire leurs coûts internes et d’optimiser la production pour baisser les prix de vente, plutôt que de recourir à des "promotions fictives", est considéré comme une orientation durable, propice à la construction d’une relation de confiance à long terme avec les consommateurs.

Parallèlement, Hô Chi Minh-Ville poursuit la mise en œuvre de vastes programmes de stabilisation du marché, avec des volumes de marchandises représentant une part significative de la demande durant le mois du Têt. Ces initiatives contribuent à contenir l’inflation et à instaurer un climat de confiance pour les consommateurs pendant la haute saison des achats.

À l’approche de la période de consommation la plus intense de l’année, le panorama du marché dans le Sud du Vietnam met en évidence une mobilisation coordonnée, de la production à la distribution. L’abondance de l’offre, la généralisation des promotions et l’intervention résolue des autorités constituent un levier important, non seulement pour permettre à la population de célébrer le Têt dans de bonnes conditions, mais aussi pour maintenir l’élan de croissance économique lors de la transition vers la nouvelle année.

VNA/CVN