Les compagnies aériennes vietnamiennes n'opèrent aucun vol via l'espace vénézuélien

Les principales compagnies aériennes vietnamiennes assurant des liaisons internationales ont apporté des précisions sur leur situation opérationnelle.

En réponse aux récentes évolutions de la situation sécuritaire au Venezuela, où l’état d’urgence a été décrété sur l’ensemble du territoire national à la suite d’une série d’explosions survenues dans la nuit, les principales compagnies aériennes vietnamiennes assurant des liaisons internationales ont apporté des précisions sur leur situation opérationnelle.

S’exprimant auprès de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) dans l’après-midi du 3 janvier, des représentants de Vietnam Airlines et de Vietjet ont affirmé que leurs activités d’exploitation se poursuivaient normalement.

Les deux transporteurs ont souligné qu’ils n’exploitent actuellement aucune ligne directe à destination du Venezuela. Ils ont également confirmé qu’aucun de leurs plans de vol ne prévoit de survol de l’espace aérien vénézuélien.

Selon des informations précédemment relayées par la VNA, citant l’Agence France-Presse (AFP) et la radio colombienne Blu Radio, le gouvernement vénézuélien a publié une déclaration officielle dans la matinée du 3 janvier, qualifiant les explosions nocturnes d’"acte d’agression militaire extrêmement grave" mené par le gouvernement des États-Unis.

Face à cette situation, le président vénézuélien Nicolás Maduro a signé un décret instaurant l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire national, une mesure exceptionnelle destinée à préparer le pays à un éventuel scénario de guerre.

