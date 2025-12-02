Vers le XIVᵉ Congrès national du Parti

Pour un Vietnam fort, prospère et heureux

Le XIVᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV), prévu en janvier 2026, constitue un jalon majeur dans le développement du pays. Conçu selon la devise "Solidarité - Démocratie - Discipline - Percée - Développement", le XIVᵉ Congrès définira la vision et les orientations stratégiques permettant au Vietnam d’avancer fermement dans la nouvelle ère, d’atteindre les objectifs de 2030 - centenaire de la fondation du Parti - et de concrétiser la vision 2045, marquant les cent ans de la naissance du pays.

>> La jeunesse veut une stratégie dédiée aux ressources humaines

>> Réformer l’administration en plaçant les citoyens au cœur

>> Mobiliser l’intelligence et le patriotisme de la diaspora pour l'essor national

Photo : Comité d'organisation/CVN

Après 40 ans du Renouveau, le Vietnam est passé d’un pays ravagé par la guerre et économiquement en retard à une économie de près de 500 milliards de dollars, l’une des plus dynamiques de l’Asie-Pacifique. L’industrie, l’agriculture et les services se sont largement développés ; l’attraction des investissements directs étrangers (IDE) reste élevée ; le commerce international s’est étendu avec les grandes économies du monde.

Le niveau de vie de la population s’est nettement amélioré, la pauvreté a reculé, le système de protection sociale s’est amélioré et le prestige international du Vietnam n’a cessé de croître. Ces résultats confirment la justesse de la voie choisie par le Parti, le Président Hô Chi Minh et le peuple vietnamien : l’indépendance nationale associée au socialisme.

Photo : VNA/CVN

Sur la base de ces acquis, les exigences de la nouvelle phase de développement requièrent du Parti une vision plus large, capable de guider la nation vers une nouvelle période, à la fois dynamique et pleine de mutations. Le XIVe Congrès du Parti est perçu comme un pivot essentiel. Il ne se contentera pas de dresser le bilan du chemin parcouru, mais il définira surtout l’orientation de la prochaine étape - une période qui aura une importance décisive dans la réalisation des objectifs stratégiques fixés.

Infographie : VNA/CVN

L’élaboration des documents du Congrès est de ce fait considérée comme la tâche centrale, constituant un "processus de synthèse pratique, de recherche théorique, d’analyse et de prévision de l’avenir", comme l’a souligné le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, lors de la réunion de la Permanence du sous-comité de rédaction des documents tenue le 13 août 2024. Lors d'une autre réunion, tenue le 25 septembre 2025, Tô Lâm a réaffirmé que les documents du XIVe Congrès du Parti "doivent constituer un engagement fort du Parti envers le peuple pour une nouvelle phase de développement : stabilité solide pour une percée, modernité, inclusion, durabilité ; protection de la sécurité globale tout en élargissant l’espace de développement dans un contexte de concurrence stratégique et d’évolution des normes mondiales".

Infographie : VNA/CVN

Le 15 octobre 2025, le Comité central du Parti du XIIIe mandat a rendu publics les projets de documents devant être présentés au XIVe Congrès, afin de recueillir l'opinion élargie des cadres, des membres du Parti et de la population. Ces projets pérennisent et enrichissent la ligne politique définie lors du XIIIe Congrès, tout en y ajoutant des contenus actualisés, pertinents face au contexte international et aux impératifs de développement national.

Infographie : VN+/CVN

Dans le projet de Rapport politique du Comité central du Parti du XIIIe mandat, la nouvelle philosophie de développement se manifeste à travers plusieurs orientations directives. Parmi elles, on note l'établissement d'un nouveau modèle de croissance fondé sur la science, la technologie, l'innovation et la transformation numérique nationale comme moteur principal, et le développement de l'économie privée comme moteur essentiel. Ce modèle exige également la finalisation du cadre institutionnel de développement, couplée à la mise en œuvre simultanée de quatre transitions majeures : la transition numérique, la transition verte, la transition énergétique, ainsi que la transition structurelle et qualitative des ressources humaines. Une attention particulière est portée à l’attraction des talents et à l’accélération du développement des nouvelles forces.

Photo : VNA/CVN

Le projet de Rapport politique fixe pour objectifs futurs de "maintenir un environnement de paix et de stabilité ; assurer un développement national rapide et durable tout en défendant fermement la Patrie ; améliorer globalement la qualité de vie de la population ; garantir l'autonomie stratégique, l'autosuffisance et la confiance pour avancer dans la nouvelle ère de la nation". Il vise la réalisation de l'objectif de 2030 de devenir un pays en développement doté d'une industrie moderne et d'un revenu intermédiaire supérieur, et la concrétisation de la vision 2045 de devenir un pays développé à revenu élevé, œuvrant pour un Vietnam pacifique, indépendant, démocratique, riche, prospère, civilisé, heureux, et avançant résolument sur la voie du socialisme.

Photo : Comité d'organisation/CVN

La pensée d’un développement inclusif et durable traverse l’ensemble des projets de documents, soulignant que l'économie est centrale, l'édification du Parti est cruciale, la culture est le fondement spirituel, et l'être humain est à la fois le centre, le but et le moteur du développement. Ceci représente l’héritage et l'application créative de la pensée du Président Hô Chi Minh et du Programme politique de 1991, tout en témoignant de la vision du Parti dans cette phase d'intégration approfondie et de concurrence mondiale accrue.

VNA/CVN