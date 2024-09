Typhon Yagi

Les Vietnamiens de nombreux pays collectent des fonds pour assister les sinistrés

Les Vietnamiens en Malaisie, en Afrique du Sud, en Allemagne, en Algérie, en Hongrie et en Chine, ont lancé des campagnes de dons pour soutenir les personnes en difficulté et celles touchées par le typhon Yagi dans le pays.

Dès la cérémonie de lancement de la campagne en Malaisie le 12 septembre, l'ambassade du Vietnam a reçu plus de 33 millions de dôngs (près de 1.350 USD). La campagne de dons se poursuit jusqu'au 21 septembre.

En Allemagne, le montant des premiers dons s’est élevé à près de 25.500 euros (près de 28.280 USD) le jour du lancement de la campagne de dons (le 11 septembre), selon l'ambassade du Vietnam dans ce pays.

De nombreuses associations à travers l'Allemagne continuent de mener des activités de collecte de fonds pour soutenir les sinistrés.

Le montant total des fonds recueillis lors du lancement des programmes de dons en Algérie et en Hongrie s'élevait à près de 40 millions de dôngs (environ 1.630 USD).

Des campagnes d’aide aux sinistrés ont également été lancées en Afrique du Sud et en Chine (le 13 septembre) par les ambassades du Vietnam dans ces pays.

Les activités de dons se poursuivront ces prochains jours. Les dons seront envoyés dans le pays dès que possible pour être rapidement acheminés aux localités touchées.

